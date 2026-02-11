Decían que en Pumas UNAM solo iba a fracasar y hoy destacó a pesar de la humillación

Pumas y Efraín Juárez consumaron un nuevo fracaso en la Concachampions 2026 al caer eliminados de la Primera Ronda en manos de San Diego FC, un club que tiene apenas un año de creación, por lo que fue catalogado como una humillación. Pese a perder en el marcador global por 4-2, uno de los futbolistas de la UNAM sacó la casta.

Pedro Vite fue el MVP del duelo de vuelta del torneo internacional al marcar el único gol de toda la noche al minuto 47. Además de anotar, tuvo buenas estadísticas que lo llevaron a tal nombramiento y a destacar como lo hizo con la Selección de Ecuador en las Eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Pedro Vite tuvo un partido casi perfecto al marcar un gol y ser considero el MVP.|Pumas MX

De acuerdo con la plataforma Sofascore, el ecuatoriano tuvo un partido casi perfecto al obtener de calificación 9.9, ello se debe a gran medida a que estuvo certero al completar 96 de 103 pases, de los cuales 4 de ellos fueron clave durante los 90 minutos disputados.

TE PUEDE INTERESAR:



Sin embargo, ni con la buena actuación del mediocampista Pumas pudo remontar un marcador adverso de 4-1 en el Estadio Olímpico Universitario, por lo que se fue eliminado en la Primera Ronda contra un club que apenas está en pretemporada.

Pedro Vite con Pumas UNAM

El jugador de 23 años llegó a Pumas como refuerzo bomba para el Apertura 2025 y fue considerado el fichaje más caro en la historia del club, ya que firmó contrato por 4 años, con opción a una más, en una operación que se tasó en los 7 millones de dólares; es decir, más de 120 millones de pesos.

En poco más de medio año que lleva el ecuatoriano con los universitarios, suma 4 goles y una asistencia en 25 partidos disputados, 17 de ellos como titular tanto en la Liga BBVA MX, Leagues Cup y Concachampions, según estadísticas de la plataforma BeSoccer.

Vite es una pieza fundamental en el esquema de Efraín Juárez y en su selección, con la cual le tocó encarar la Eliminatoria de la Conmebol y ser parte de la plantilla que aportó para que Ecuador clasificara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.