La contundente decisión de Joel Huiqui tras la derrota de Cruz Azul ante Xolos

La Máquina de Cruz Azul registró su segunda derrota consecutiva del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de caer como visitante ante Xolos de Tijuana por 2-1, en un duelo en donde Gilberto Mora fue el MVP luego del segundo tanto para los fronterizos.

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Cruz Azul ha venido de más a menos en la temporada y Joel Huiqui lo sabe, pues después de los primeros dos títulos que sumó ahora atraviesa el peor bache desde que arribó al club. Por tal motivo, tomó una decisión que generó algunas suspicacias entre los aficionados celestes.

¿Qué decisión tomó Joel Huiqui tras la derrota de Cruz Azul?

Fue después del partido entre Cruz Azul y Xolos que Joel Huiqui, entrenador cementero, tomó la decisión de darle un descanso de 24 horas a sus futbolistas, mismo que se llevó a cabo el pasado lunes. Ante ello, los jugadores regresaron al entrenamiento este martes.

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A 15' del final y continuamos en búsqueda del empate ⏰ pic.twitter.com/v3wA0s1EIF — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 17, 2026

Cabe mencionar que, entre el 17 de julio y el 16 de agost, Cruz Azul disputó un total de ocho encuentros; es decir, un partido cada tres días. Tal situación habría obligado al entrenador mexicano a brindarle cierto descanso a sus futbolistas, esto a fin de que estén a tope físico para el siguiente fin de semana.

De hecho, a lo largo de estas semanas Cruz Azul ha sufrido la baja de algunos futbolistas por cuestiones físicas y musculares, destacando elementos como Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jorge Rodarte, Rodolfo Rotondi y Agustín Palavecino, mismos que no vieron acción en el último duelo ante Xolos.

¿Cuándo, dónde y contra quién será el próximo partido de Cruz Azul?

Cruz Azul buscará regresar a la senda del triunfo después de dos derrotas consecutivas este mismo fin de semana dentro de la Jornada 5 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Aquí, el conjunto celeste se medirá al Atlas, en la cancha del Estadio Banorte, el sábado a las 21:00 horas.