Con esta declaración Matías Almeyda ilusiona a Chivas

Luego de la dura caída que sufrió el equipo San José Earthquakes ante Los Angeles FC por marcador de 3-1, el equipo del argentino Matías Almeyda ligó su tercer derrota seguida en lo MLS.

“Me gusta donde estoy, pero a mí me gusta ser campeón. Yo soy un enfermo al que le gusta ser campeón y noto que así está complicado, está difícil”, confesó el estratega, esta declaración hizo pensar a varios que no está contento con el accionar de sus dirigidos.

“Mati” comentó que durante su proceso en el equipo estadounidense tiene cuentas pendientes, pues apuntó que entre más herramientas haya en el equipo mejor posibilidades tienen de trascender y afirmó que en los tres años que lleva en el equipo no pudo lograrlo.

“Hay un montón de procesos que se podrían hacer mejor y que en estos tres años no los pude provocar, porque no dependen de mí”, puntualizó el entrenador campeón con Chivas en el torneo Clausura 2017 de la liga BBVA MX.

¿El futuro de Almeyda está en Chivas?

Ante los rumores que indican que Chivas estaría muy interesado de regresar a Matías Almeyda , último entrenador que hizo despertar al equipo y regresarlo a los primeros planos del futbol mexicano, el estratega dejó abierta la posibilidad de dejar el equipo californiano.



“Mi futuro está en manos del dueño del club (San José Earthquakes), he hablado mucho con él, seguramente hablaré cuando termine esto y yo le he expresado mis sentimientos en un montón de cosas”, comentó.



Almeyda dejó claro que solo es un empleado del equipo y que es una realidad que el conjunto no pasa por su mejor momento y podría estar ante el final de su ciclo en San José.