La declaración de Neymar que enciende el partido ante el Real Madrid

Neymar le puso picante al partido contra el Real Madrid, pues recordó su pasado en el Barcelona, en su época por el conjunto culé, el delantero brasileño vivió grandes momentos en el Estadio Santiago Bernabéu, recinto en el el PSG y el astro carioca se jugaran el pase a los cuartos de final del UEFA Champions League.

“Tengo buenos recuerdos, hice goles, asistencias, hicimos partidos bellísimos y es un estadio con una historia increíble, jugar aquí es un placer”, recordó Ney, previo al partido trascental ante el cuadro merengue.

Neymar y la exigencia contra el Real Madrid

“Estos son partidos para jugadores que no tienen miedo. Es un partido para disfrutar en todo momento, son momentos que no van a pasar otra vez. Por eso me preparé, más de la cabeza, para estar con mis compañeros y ayudar al equipo. Estoy muy feliz y mañana haré todo por mi equipo, como todos mis compañeros. Hay que tener una mentalidad muy fuerte y hacer el partido de nuestras vidas”, dijo en la rueda de prensa en la víspera del partido.

Neymar vuelve tras su larga lesión

Luego de dos meses lesionado en el tobillo, Neymar comentó que está totalmente recuperado para el partido contra los dirigidos por Carlo Ancelotti, “Ha sido una lesión larga, pero estoy bien; física y mentalmente. Estoy recuperado al 10 por ciento. Sabemos que será un gran partido y tenemos que estar todos preparados”.

Además, el delantero brasileño comentó sobre lo especial que es jugar con Lionel Messi, con quien coincidió en el Barcelona, “Atacábamos y defendíamos juntos. Acá igual. Vamos a hacer lo mismo que en nuestra casa, que hicimos un partido bellísimo”.

¿Cuándo se jugará el Real Madrid vs PSG?

El partido entre el Real Madrid y el PSG se jugará este 9 de marzo en la cancha del histórico, Estadio Santiago Bernabéu en punto de las 14:00 hrs, tiempo del centro de México y podrás seguri toda la cobertura en el sitio de aztecadeportes.com

