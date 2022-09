Las declaraciones de Andy Ruiz previo a su pelea ante Luis Ortiz

Este domingo 4 de septiembre en la Cryptocom Arena de Los Angeles, se presenta el ex campeón de los pesos completos Andy Ruiz, para chocar ante Luis King Kong Ortiz, evento que podrás ver EN VIVO y EN EXCLUSIVA.

VE AQUÍ EN VIVO LA PELEA ANDY RUIZ VS KING KONG ORTIZ

En la semana del combate, Andy Ruiz dio declaraciones ante los medios de comunicación en la ciudad angelina, en la que los temas más importantes para el Destroyer, fueron: su exigente entrenamiento en los últimos meses, sus deseos por llegar a una nueva oportunidad por título mundial y la vía como terminaría el duelo ante King Kong Ortiz.

Esto dijo Andy Ruiz previo al enfrentamiento ante Luis Ortiz

“Me siento bien. Estoy extremadamente motivado. La primera vez que vi a Ortíz pelear en persona, mi papá me dijo que yo lo enfrentaría algún día . Ese día ha llegado.

“Los dos soñamos con lo mismo. (Ortiz) quiere hacer historia, pero yo seré el que terminará con la mano en alto en esta pelea y la victoria en mi poder.

“Mandaré un gran mensaje no solo para la gente, también demostraré que yo puedo volver a contar con la oportunidad de ser campeón, después de que perdí esos títulos me rompió el corazón. No quiero perder esa oportunidad y aprovecharé esta al máximo dando lo mejor de mí.

“Su plan será intentar conseguir el nocaut, pero yo me he entrenado muy duro para durar toda la pelea. Estoy listo para lo que sea, y sé que todos anhelan ver un nocaut. Sin embargo, si vas en busca del nocaut, cometerás errores y pagarás caro. Exactamente es lo que nosotros estaremos esperando

“Esto es lo único que sabemos hacer. Soy boxeador desde los seis años y nunca tuve otro trabajo. Me esmeré para seguir mis sueños en el boxeo.

“Ahora estoy más enfocado en el boxeo, en vez de tener la atención en mi apariencia como en mi pelea anterior. Quiero rendir bien, no solo lucir bien. Me he entrenado muy duro para llegar a este momento.

“ El dar cuenta de Luis Ortíz me ayudará a volver a ser campeón mundial . Es mi motivación para seguir peleando, yo anhelo ser bicampeón del mundo.

“Es el momento de que todo el trabajo, sangre, el sudor y lágrimas paguen rédito con una victoria”.

EN EXCLUSIVA Andy Ruiz vs Luis King Kong Ortiz

Este domingo 4 de septiembre, sigue EN VIVO y EN EXCLUSIVA la pelea de Andy Ruiz y Luis King Kong Ortiz, desde las 9:50 PM , a través de aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

El choque es eliminatoria por el título de campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo, por lo que el ganador iría por esa faja que aún tiene Tyson Fury, pese a su inminente retiro.