Declaraciones Canelo vs Charlo en rueda de prensa en Nueva York

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez se mostró abierto a hablar sobre su carrera, objetivo y planes en el deporte de los puños este martes en Nueva York, en el que tuvo frente a sí a Jermell Charlo, su contrincante para el choque del 30 de septiembre en Las Vegas junto quien dio una rueda de prensa.

Los peleadores no se reservaron nada. Jermell Charlo habló sobre el año y medio sin pelear, en tanto que Canelo Álvarez no dudó en hablar de su rendimiento en las peleas en contra de Gennady Golovkin el año pasado y ante John Ryder en mayo pasado, aceptando que en efecto tuvo un nivel bajo.

Eddy Reynoso también habló en el evento que se celebró en el Palladium Times Square, en donde destacó la advertencia sobre el trabajo que se realiza para tener una versión renovada de Canelo Álvarez.

Amanda Westcott/SHOWTIME

Canelo Álvarez en conferencia de prensa

“Quiero agradecerle a Jermell por haber aceptado esta pelea. Estoy muy contento por poder estar en esta posición y poder estar en grandes peleas. Jermell es un gran boxeador que acepta grandes desafíos igual que yo. Yo siempre tomo riesgos.

“Jermell es un gran boxeador, y esta es una pelea que ha estado disponible como posibilidad desde hace tiempo. Este es el momento indicado para hacerla realidad.

“Yo voy a dejarlo todo dentro del ring. Mi experiencia, mi potencia, mi habilidad. Todo. Tomará todo para poder ganar esta pelea, y espero que sea una gran noche para los aficionados.

“Me parece que es bueno que la gente diga que yo estoy un paso más lento. Está bien. Yo sé por qué no lucí tan bien en mis dos peleas anteriores, y yo sé por qué ahora soy distinto. Me estoy preparando para enfrentar a un peleador diferente.

“Estoy 100% enfocado en esta pelea. Ya veremos qué sucede después. Todos quieren dramatismo y vernos pelear en el escenario, pero verán una gran pelea dentro del cuadrilátero cuando dos boxeadores están 100% concentrados como nosotros lo estamos ahora mismo.

“Yo cuento con todas las herramientas que él también dice que tiene. Poseo experiencia y he estado en esta misma posición un montón de veces anteriormente. Por eso estamos aquí. Ya veremos si él cuenta con lo suficiente el 30 de septiembre.

“Me encanta formar parte de este tipo de peleas. Manténganse sintonizados este 30 de septiembre, ya que esa será una gran noche para el boxeo”.

Jermell Charlo en conferencia de prensa

“Ha pasado mucho tiempo, pero aquí estamos. Canelo y Eddy (Reynoso) son dos leyendas del boxeo y han desplegado grandes espectáculos. Yo quiero ser el que entra allí y les arrebata todo.

“Mi hermano Jermall y yo ya hemos hecho mucho por el boxeo, y ahora llegó la hora. Mucha gente se preocupa por las cosas equivocadas, y cuando uno quiere ganar algo grande entonces debe estar dispuesto a arriesgarlo todo.

“Yo solamente quiero acallar a aquellos que me odian y dudan sobre mí. Quiero convertir a los escépticos en creyentes. He visto a varios grandes boxeadores, y creo que este es el mejor momento para dejar mi marca. Verán a dos grandes boxeadores generando fuegos artificiales dentro del ring. Cuando esta pelea se presentó ante mí, el hacerla realidad era la elección más obvia para mí.

“Me voy a deslomar entrenando, y seré inteligente. Sé que estaré subiendo de peso, pero ¿a quién le importa? Eso no me prevendrá de hacer las cosas como yo quiero hacerlas dentro del cuadrilátero. Estoy entusiasmado por que este momento haya llegado.

“Mi corazón, mi deseo y mi determinación me otorgan lo necesario para ganar. Les garantizo que será una gran noche, y oirán a algunos leones rugiendo.

“Yo no tengo excusas. Lo que sucederá, sucederá. Vine a ganar esta pelea y no estoy por dejarme pasar por arriba. No me importa lo que digan.

“Estoy sumamente orgulloso de ser uno de los boxeadores capaces de ingresar al ring y enfrentarme a los mejores. Me voy a deslomar entrenando. Sintonicen la pelea el 30 de septiembre, no lo van a lamentar. Vamos a hacer que esto sea espectacular”.

Amanda Westcott/SHOWTIME

Eddy Reynoso, entrenador y manager de Canelo

“Aquí estamos otra vez en Nueva York anunciando una de las mejores peleas de los últimos tiempos. Los estilos hacen a las peleas, y creo que tanto Charlo como Canelo cuentan con los estilos que complacerán a los aficionados en una gran pelea.

“Charlo es un gran campeón que cuenta con un gran entrenador como Derrick (James). Es un gran boxeador con un corazón tremendo que se ha levantado tras la derrota. Eso lo hace más peligroso aún. Sufrió una derrota, pero demostró que uno se puede redimir y ganarse un lugar en grandes peleas como esta.

“Este definitivamente será un desafío. Charlo es capaz de acabar con la pelea en cualquier momento. Debemos estar preparado para lo que él haga.

“Sabemos que será una noche difícil, pero estaremos listos como siempre. Verán a una gran contienda y a un Canelo muy diferente al de las últimas peleas este 30 de septiembre”.

Derrick James, entrenador de Charlo

“Esta es la pelea que Jermell Charlo siempre quiso. Es el tipo de pelea que él necesitaba para dar el salto al súper súper estrellato. Canelo es un gran boxeador y también cuenta con un gran entrenador. Su consistencia juntos a través de los años ha sido admirable, es algo difícil de lograr en el boxeo.

“Jermell tendrá que estar a su mejor nivel, concentrado tanto durante el campamento de entrenamiento como durante la pelea. Obtendrá lo que necesita gracias a ese enfoque y porque él sabe que él debe ser fiel a como es en verdad.

“Jermell debería poder estar cómodo con su peso durante la noche de la pelea. Se está animando a ser grande, a dar un paso hacia adelante y a aceptar los desafíos. Él quiere ser indiscutido en dos divisiones distintas de forma simultánea.

“Se trata de hacer lo nuestro al mejor nivel. Tanto Canelo como Charlo harán todo lo posible para ser exitosos. Será una noche de boxeo tan genial como emocionante”.