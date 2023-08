Terence Crawford rompe el silencio: ¿Buscará enfrentar a Canelo Álvarez?

Luego de ver la gran presentación en Las Vegas del peleador Terence Crawford para alcanzar la condición de campeón indiscutido en peso welter, se ha agitado la idea de ver en un futuro enfrentándose a Canelo Álvarez, pero el monarca undisputed en dos categorías, ha roto con las especulaciones.

Crawford despachó en nueve rounds a Errol Spence en una muestra categórica de boxeo y con ello fue puesto como el mejor libra por libra del mundo en el conteo de The Ring y BoxRec.

Esther Lin/SHOWTIME Errol Spence Jr vs Terrence Crawford

La palabras de Terence Crawford respondiendo a una posible pelea ante Canelo

Terence Crawford explicó a TMZ, que reiteraba su postura respecto a una pelea en contra de Canelo, entendiendo que pese al interés que causa por ser dos de los mejores boxeadores de los últimos tiempos.

Crawford, de 35 años de edad y verdugo de Spence, sostuvo que no está en sus planes, que esa pelea no ocurrirá ni este año ni nunca, pues como máximo cree que subirá a las 154 libras

“No, para nada. Como lo he dicho antes, ya me han hecho esa pregunta muchas veces antes, y lo dije antes y lo digo hoy. Canelo está dos divisiones, tres, o incluso cuatro divisiones por encima de mí, porque ya no sabes en qué peso está peleando. Pero realmente, Canelo no me interesa por el factor del tamaño”, indicó Crawford.

Canelo Álvarez así no es un reto para Crawford, pues no buscará subir de categorías.

“Canelo peleando en su peso no representa el tipo correcto de desafío que estoy buscando. Me han hecho esa pregunta muchas veces antes y siempre he tenido la misma respuesta. Estoy firme en mi postura”.

¿Cuándo peleará Canelo Álvarez?

Por su parte, Canelo Álvarez se prepara para salir al ruedo este sábado 30 de septiembre en la Arena T-Mobile de Las Vegas, en contra del monarca indiscutido Jermell Charlo.