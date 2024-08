Todas las declaraciones de la INTENSA conferencia de prensa de Canelo vs Berlanga

El martes se encontraron Canelo Álvarez y Edgar Berlanga en Los Angeles, para su segunda conferencia de prensa, la cual estuvo llena de emoción, confrontaciones, insultos y advertencias que apuntan a una gran pelea el 14 de septiembre en Las Vegas.

Canelo adelantó que normalmente él no habla ni se mete en señalamientos, pero que en esta ocasión sería distinto y que no tendría compasión de Berlanga, el rival de 27 años de edad y que presume de una marca de 22 victorias con 17 nocauts sin derrotas.

Todas las declaraciones de la segunda conferencia de prensa Canelo vs Berlanga

CANELO ÁLVAREZ

“Yo respeto a mis oponentes, pero me gusta responderles cuando hablan. Estaré a mi mejor nivel el 14 de septiembre, y no le tendré compasión. Seré distinto, y Berlanga en realidad necesita 20 versiones de él para darme siquiera un poquito de problemas.

“Me motivo a mí mismo porque amo lo que hago. Sin embargo, este tipo de pelea y este tipo de rivales que me hablan de esta manera me motivan todavía más. Me entusiasman, y entrenaré como nunca para ganarlo todo este 14 de septiembre.

“Estoy orgulloso de representar a mi país, especialmente en días como el Día de la Independencia de México y en un duelo de México vs. Puerto Rico. Representaré a mi país con estilo el 14 de septiembre.

“Cálmate, hombre, que tu turno ya vendrá. Te piensas que eres más inteligente que yo y que todos mis rivales anteriores. Vamos, hermano, no me vas a poder tocas. Me gustaría verte intentarlo”.

Esther Lin/Premier Boxing Champions Canelo vs Berlanga Press Conference

EDGAR BERLANGA

“Me siento bendecido por poder contar con esta oportunidad de compartir el ring con una leyenda. Será una noche para los libros de historia. Las peleas de esta magnitud entre México vs. Puerto Rico quedan inmortalizadas.

“Yo soy el tipo de boxeador que viene a pelear, y no correré. Canelo alguna vez estuvo en mi lugar, y ahora es mi turno para que mi nombre brille y convertirme en leyenda del boxeo

“Verán una pelea candente, distinta. Al final de todo, este es un deporte de gladiadores y los dos buscaremos acabar con el otro. Será algo de un nivel superior.

“(Canelo) se ha enfrentado a todos, y lo ha visto todo. La diferencia en esta pelea no es física, es de coeficiente intelectual e inteligencia dentro del cuadrilátero. Eso será lo que marque la diferencia. Puedes tener toda la potencia del mundo, pero a este nivel se trata sobre la inteligencia.

“Habrá fuegos artificiales este 14 de septiembre. Canelo lo puede ver en mi mirada, nunca tengo miedo. Vine a arrebatarle su lugar en este deporte”.

Eddy Reynoso

“México vs. Puerto Rico siempre ha sido una guerra, y este capítulo entre dos países muy orgullosos no será la excepción.

“La vigencia se trata de la disciplina y el enfoque que uno tenga. Canelo sigue vigente y está más hambriento de gloria que nunca. Su enfoque y disciplina lo han llevado adonde él está hoy en día.

“Canelo y Berlanga estarán a su mejor nivel, pero Canelo llegó para quedarse. Los veremos a todos este 14 de septiembre”.