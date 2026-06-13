El defensa de República Checa que complicará a México y después será compañero de Raúl Jiménez en Wolves

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ apenas comenzó y México —con calendario en pdf confirmado— ya tiene un nuevo rival al que deberá prestar atención. Se trata de un defensor que marcó en la primera jornada, es capitán de su selección y, además, dentro de unas semanas compartirá vestidor con Raúl Jiménez.

Mientras México se preocupa por la plantilla de Corea del Sur, también debe prestar atención a Chequia. El protagonista es Ladislav Krejčí, defensor y capitán de República Checa, quien anotó en el debut de su selección en el torneo y próximamente será compañero de Raúl en el Wolverhampton.

Ladislav Krejčí ya sabe lo que es marcar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y México lo observa

Mientras Jiménez acaparó los reflectores al convertir en la victoria de México sobre Sudáfrica, Krejčí también dejó su huella en la jornada inaugural del Grupo A. El central lideró a República Checa frente a Corea del Sur en Guadalajara y fue el encargado de abrir el marcador.

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Durante gran parte del encuentro, Krejčí destacó por su trabajo defensivo y ayudó a contener los ataques surcoreanos. Sin embargo, los asiáticos reaccionaron en la segunda mitad y terminaron imponiéndose por 2-1. A pesar de la derrota, el capitán checo fue una de las figuras del partido.

Raúl Jiménez y Krejčí compartirán vestidor en Wolverhampton

La historia tiene un ingrediente adicional para los aficionados mexicanos. Apenas unos días antes del inicio del Mundial, se confirmó que Raúl Jiménez regresa al Wolverhampton tras su paso por Fulham. Eso significa que, una vez finalizado el torneo, el delantero mexicano volverá a coincidir con Krejčí en el club inglés.

Ambos ya fueron protagonistas en la primera fecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, convirtiéndose en dos de los primeros jugadores de los Wolves en marcar durante la competición.

Chequia, el rival de México en el Grupo A

México todavía deberá enfrentar a Corea del Sur antes de cerrar la fase de grupos, pero si República Checa logra recuperarse ante Sudáfrica, el equipo liderado por Ladislav Krejčí podría llegar con opciones de clasificación al duelo frente a la Selección Mexicana. Así, Raúl y compañía tendrán rivales durísimos.

