¡Insólito! Defensa se pone de portero tras doble expulsión; resulta MVP con 8 atajadas

En ocasiones la realidad supera a la ficción, es una frase que se ha escuchado en múltiples ocasiones. Y precisamente esta historia confirma que no es necesario acudir a historias ficticias para vivir situaciones totalmente incomprensibles. Lo ocurrido en la segunda división de Portugal realmente sorprenderá a todos aquellos que vieron cómo un defensa fue MVP del encuentro jugando de portero. ¿Por qué hubo doble expulsión de porteros en este partido? Aquí la explicación.

¿Por qué una doble expulsión hizo que este defensa terminara jugando de portero?

El Portimonense se enfrentó al Benfica B en la segunda división del balompié portugués. Los primeros se adelantaron para anotar el 1-0 y sobre el final del primer tiempo, expulsaron al portero titular. Eso se figuraba como algo con total normalidad, sin embargo al 45+3’ el segundo arquero que entró por la primera expulsión, cometió una mano afuera del área y dejó a su equipo con nueve hombres.

Ante dicha situación que se tornaba bastante desfavorable para la falta de 45 minutos, Portimonense colocó de arquero improvisado a Jarleysom Amurim. Con ello, se jugarían el encuentro con dos hombres menos y con un portero sin experiencia defendiendo el arco durante todo el segundo tiempo.

¿Cuánto terminó este partido con doble expulsión?

Ya con lo inverosímil que resulta entender que haya dos expulsiones con los porteros de por medio, tendrían que pasar 45 minutos. Con esto, Benfica anotó al minuto 70, pero un minuto después Portimonense marcó el 2-1 que sería definitivo. ¿Y cuál fue la razón para que esto terminara así?

El defensivo Amurim se encargó de acumular un compilado de atajadas durante los minutos que le tocó cubrir el arco, esto para ser reconocido el mejor jugador del encuentro. Por ello, la doble expulsión del equipo permitió que Jarleysom se convirtiera en el héroe de lo que presumía ser una tarde de descontrol para el equipo.

