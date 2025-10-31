¡DEFINIDA! Así se jugará la final de la Copa Libertadores

El Allianz Parque fue testigo de una de las hazañas más épicas en la historia de la Copa Libertadores. El Palmeiras, luego de caer 3-0 en Quito la semana pasada, concretó una gran remontada al vencer 4-0 a Liga de Quito y así clasificarse para otra final totalmente brasileña ante Flamengo repitiendo el duelo que ya protagonizaron en 2021.

El conjunto dirigido por Abel Ferrerira se convirtió en el primer equipo en la historia del torneo continental en remontar una semifinal tras perder por tres goles en el partido de ida. Una proeza que consolida al Verdão como una potencia sudamericana y que dejó sin palabras a la afición ecuatoriana que viajó a Sao Paulo.

Por su parte, el Flamengo aseguró su pase eliminando al Racing Club en otra serie llena de polémica. El Mengão no solo celebró su clasificación, sino que lanzó una serie de burlas dirigidas a sus rivales argentinos, avivando una rivalidad que promete cargar de aún más tensión la gran final.

¿Dónde será la final?

El escenario será el Estadio Monumental de Lima, donde se reeditara el duelo que hace 4 años coronó al Palmeiras. Para el Flamengo, es la oportunidad de vengar esa derrota; mientras para el Verdão, la oportunidad de reafirmar su dominio en el continente.

Una final de lujo entre dos gigantes del fútbol brasileño, en un escenario neutral que promete recibir a miles de aficionados de ambas escuadras. La Copa Libertadores 2025 tendrá sabor carioca-paulista, en un duelo que ya es clásico del fútbol sudamericano.

