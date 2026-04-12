El delantero que desafía a Mbappé por el campeonato de goleo pese a valer 195 millones menos

En un futbol dominado por las chequeras astronómicas y las cláusulas de rescisión de nueve cifras, la actual temporada de LaLiga nos está dando una de las historias más románticas y disparatadas de los últimos tiempos. En una esquina, el fichaje galáctico y jugador más valioso del planeta, Kylian Mbappé. En la otra, el "Pirata" de Kosovo, Vedat Muriqi, un delantero que ha demostrado que el olfato goleador no entiende de cotizaciones en el mercado.

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¿Cuál es la diferencia de goles entre Mbappé y Muriqi?

A falta de 7 jornadas para el cierre del torneo, la lucha por el Pichichi está viva. Mbappé, la joya del Real Madrid, lidera la tabla con 23 anotaciones, cumpliendo con las expectativas que su llegada al Santiago Bernabéu generó. Sin embargo, lo que nadie presupuestaba es que su sombra más cercana fuera el referente del RCD Mallorca, quien suma 21 goles y se niega a bajar los brazos en la carrera por el Pichichi.

La brecha de los 195 millones entre Mbappé y Vedat Muriqi

Lo que hace que esta competencia sea digna de una película es la abismal diferencia económica entre ambos protagonistas. Según el portal especializado Transfermarkt, la comparación parece una broma de mal gusto para los contadores: Kylian Mbappé está valorado en 200 millones de euros, mientras tiene un valor de apenas 4.5 millones de euros.

Estamos hablando de una brecha de 195.5 millones de euros. Mientras que con lo que vale el francés se podría comprar casi 45 veces la carta del kosovar, en el césped la diferencia es de apenas dos gritos de gol. Muriqi, con un valor de mercado que hoy parece una ganga histórica, está rindiendo al nivel de la élite mundial, cargando con el peso ofensivo de un equipo que lucha en una realidad presupuestaria totalmente opuesta a la de la Casa Blanca y se ubica en este monto en el lugar 15 de la tabla, a solo 2 unidades de la zona de descenso.

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Para el Mallorca, Muriqi es mucho más que un delantero de 4.5 millones; es el alma de Son Moix. Su capacidad para ganar duelos aéreos y su efectividad en el área han puesto en jaque a las defensas más ricas de España. Por su parte, Mbappé sigue siendo el favorito para llevarse el trofeo, respaldado por un equipo diseñado para potenciar sus virtudes.

Sin embargo, el solo hecho de que el Pirata esté a tiro de piedra de la estrella francesa es un triunfo para el futbol de esfuerzo.

