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Fútbol

El futbolista mexicano que estaría cerca de llegar al PSV Eindhoven

El PSV Eindhoven estaría cerca de cerrar la contratación de un delantero mexicano a cambio de una cifra cercana a los 11 millones de dólares, por cinco años

Ricardo Pepi Héctor Herrera Selección Estados Unidos PSV
|GettyImages

Escrito por: Herminio Fernández

El eje de ataque de los Estados Unidos con pasado en la Selección Mexicana, Ricardo Pepi estaría cerca de llegar al PSV Eindhoven de la Eredivisie, a cambio de una cifra cercana a los 11 millones de dólares, misma que sería abonada al Augsburgo de la Bundesliga, club al que le pertenecen sus derechos.

Pepi pasó la temporada 2022-2023 prestado con el Groningen de los Países Bajos, con el afán de retomar el nivel que tuvo con el FC Dallas, conjunto con el que marcó 16 goles y 4 asistencias en 59 encuentros en paso por la MLS, números que lo ayudaron a dar el salto al viejo continente; con los Granjeros disputó 31 partidos, en los cuales consiguió 13 anotaciones, aunado a que repartió 3 pases para gol.

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¿Cuál sería el contrato de Pepi con el PSV?

El contrato que se prevé que vaya a firmar el nacido en El Paso Texas con el PSV Eindhoven es por 5 años, por lo que finalizaría a mediados del 2028; informes desde los Países Bajos indican que el Augsburgo se quedaría con un porcentaje de la carta del norteamericano entre el 10% y el 20% en caso de una posible venta en el futuro, ya que cuenta únicamente con 20 años, por lo que en caso de tener buenos años futbolísticos podría pasar a un club de una liga con mayor importancia en Europa.

Pepi con Estados Unidos en el verano del 2023

Ricardo estuvo con el combinado de las Barras y las Estrellas en el Final Four de la CONCACAF, en el cual le anotó gol a México en la semifinal y salió campeón al vencer a Canadá, sin embargo no permaneció en la concentración para la Copa Oro con el afán de poder resolver su situación contractual de cara a la próxima temporada.

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