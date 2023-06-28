El futbolista mexicano que estaría cerca de llegar al PSV Eindhoven

El eje de ataque de los Estados Unidos con pasado en la Selección Mexicana, Ricardo Pepi estaría cerca de llegar al PSV Eindhoven de la Eredivisie, a cambio de una cifra cercana a los 11 millones de dólares, misma que sería abonada al Augsburgo de la Bundesliga, club al que le pertenecen sus derechos.

Pepi pasó la temporada 2022-2023 prestado con el Groningen de los Países Bajos, con el afán de retomar el nivel que tuvo con el FC Dallas, conjunto con el que marcó 16 goles y 4 asistencias en 59 encuentros en paso por la MLS, números que lo ayudaron a dar el salto al viejo continente; con los Granjeros disputó 31 partidos, en los cuales consiguió 13 anotaciones, aunado a que repartió 3 pases para gol.

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¿Cuál sería el contrato de Pepi con el PSV?

El contrato que se prevé que vaya a firmar el nacido en El Paso Texas con el PSV Eindhoven es por 5 años, por lo que finalizaría a mediados del 2028; informes desde los Países Bajos indican que el Augsburgo se quedaría con un porcentaje de la carta del norteamericano entre el 10% y el 20% en caso de una posible venta en el futuro, ya que cuenta únicamente con 20 años, por lo que en caso de tener buenos años futbolísticos podría pasar a un club de una liga con mayor importancia en Europa.

Pepi con Estados Unidos en el verano del 2023

Ricardo estuvo con el combinado de las Barras y las Estrellas en el Final Four de la CONCACAF, en el cual le anotó gol a México en la semifinal y salió campeón al vencer a Canadá, sin embargo no permaneció en la concentración para la Copa Oro con el afán de poder resolver su situación contractual de cara a la próxima temporada.

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