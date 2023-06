La razón por la que Nacho Ambriz dejaría salir a Leo Fernández del Toluca

Los Diablos Rojos del Toluca aún siguen en el mercado de fichajes a pesar de faltar unos cuantos días para el inicio del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, esto como respuesta a que en el interior de la institución Escarlata tienen la intención de afrontar el torneo del futbol mexicano con las mejores piezas posibles y poder romper la racha de más de 22 años sin títulos.

Uno de los jugadores que podría salir del equipo mexiquense es el mediocampista uruguayo Leo Fernández, quien en el último semestre perdió protagonismo al ser relegado al banquillo del equipo dirigido por Nacho Ambriz a pesar de ser uno de los futbolistas más habilidosos del plantel, su destino podría estar en Sudamérica, de manera más específica el Fluminense del futbol brasileño.

La razón por la que Leo Fernández dejó de ser titular con Toluca

La caída estrepitosa de minutos disputados del charrúa de un torneo a otro tiene una razón específica y fue por lo que Nacho Ambriz tomó la decisión de retirarlo del once titular de los Diablos Rojos de Toluca, el 10 del “Chorizo Power” no le ayuda al equipo de manera correcta al momento de presionar tras la pérdida del balón, debido a que Leo Fernández si busca robar el esférico, sin embargo lo hace de manera desorganizada, por lo que en caso de no conseguir quedarse con la redonda abre un hueco en la columna vertebral del sistema del director técnico mexicano.

¿Por qué Leo Fernández se va del Toluca?

Un punto clave por el cual podría salir en préstamo al Fluminense de Brasil es para poder liberar una plaza de jugador no formado en México, con el objetivo de tenerla disponible en caso de concretar alguna de las actuales negociaciones que tiene la directiva de Francisco Suinaga con futbolistas extranjeros; otra de las razones sería el tener minutos y ritmo de juego con la intención de ser llamado por la Selección de Uruguay, el cual es uno de los sueños en la carrera de Leo Fernández tras haber representado a la Garra Charrúa en inferiores.

