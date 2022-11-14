Los delanteros que irían con la Selección Mexicana a Qatar 2022

A punto de que se anuncie la convocatoria oficial de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022, te contamos de los delanteros que llevaría Gerardo Martino para disputar el torneo, en el que se medirán a Polonia, Argentina y Arabia Saudita, en ese orden.

La elección de los delanteros ha sido todo un tema para el 'Tata' Martino, pues decidió llevar únicamente a tres atacantes y por eso tendría que descartar a uno entre los cuatro, que por ahora forman parte del combinado azteca.

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Los delanteros mexicanos que irían a Qatar 2022

Los jugadores en competencia son Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Henry Martín. Estos últimos dos, parece que eran lo que se disputaban el último boleto, pues los primeros dos eran de alguna manera, los de confianza para el 'Tata' Martino.

No obstante, debido a la lesión de Raúl Jiménez, se llegó a pensar que sería el delantero del Wolves el sacrificado. Aún así, Martino y compañía decidieron esperar hasta el final para saber si podría o no recuperarse al parecer, el 'Lobo mexicano' lo logró.

Es por eso que los tres elegidos para ocupar la delantera de la Selección Mexicana serían: Rogelio Funes Mori, quien incluso marcó gol en el partido amistoso frente a Irak, el propio Raúl Jiménez y Henry Martín, dejando a Santiago Giménez fuera.

La ausencia del delantero del Feyenoord sería, sin duda alguna, un motivo de debate para la afición azteca, ya que desde su paso en Cruz Azul y ahora en el futbol de los Países Bajos, se ha destapado como goleador y parecer vivir el mejor momento de su joven carrera. Aún así, parece que no será uno de los elegidos para el combinado azteca, que hará su debut en el Mundial el próximo 22 de noviembre ante Polonia.

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