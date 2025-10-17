¡Ojo Vasco! 3 delanteros mexicanos buscan título de goleo en Costa Rica

El delantero mexicano Ronaldo Cisneros está dando de qué hablar en la Primera División de Costa Rica con la camiseta del Alajuelense. La noche del jueves, en un vibrante encuentro de la jornada 12 del torneo de Apertura, el exjugador de Chivas contribuyó con un doblete en la victoria 3-1 de su equipo frente al Herediano, en condición de visitante. Con estas dos anotaciones, Cisneros suma tres goles en su naciente aventura en tierras centroamericanas, la cual comenzó apenas en agosto pasado.

Te puede interesar: La maldición que carga Cruz Azul gracias a Nicolás Larcamón ante América

Cisneros, de 28 años, llegó al Alajuelense en calidad de préstamo por un año con opción a compra, procedente del Querétaro de la Liga BBVA MX , donde su paso fue discreto al registrar solo dos tantos en 23 partidos. Sin embargo, en Costa Rica, el delantero parece haber encontrado un nuevo aire. Su desempeño ha sido clave para que el Alajuelense se mantenga en el segundo lugar de la tabla general con 21 puntos, a solo dos del líder, Saprissa.

Toluca vs Querétaro EN VIVO, Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Mexicanos brillan en Costa Rica

El fútbol costarricense se ha convertido en un refugio para delanteros mexicanos que buscan relanzar sus carreras tras no encontrar continuidad en la Liga BBVA MX. Además de Cisneros, destacan casos como el de Joao Maleck, líder de goleo con cinco anotaciones jugando para el Guadalupe FC, y Erick “Cubo” Torres, quien con cuatro goles pelea por el mismo título defendiendo los colores del Sporting FC. Este fenómeno refleja la calidad de los jugadores mexicanos que, al no encontrar espacio en su país, buscan destacar en ligas vecinas.

Tras su doblete, Ronaldo Cisneros compartió un emotivo mensaje en redes sociales: “Dios mío, nada soy, pero lo que soy, es completamente tuyo. Vamos LDA”. Esta es la segunda experiencia internacional del delantero, quien en 2022 militó en el Atlanta United de la MLS. Con su olfato goleador y la confianza del Alajuelense, Cisneros apunta a consolidarse como una pieza clave en el torneo tico y, quién sabe, abrir la puerta a nuevas oportunidades en su carrera.

Te puede interesar: ¿Renovará? La situación contractual de Chicharito Hernández con las Chivas