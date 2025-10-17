La maldición que carga Cruz Azul gracias a Nicolás Larcamón ante América

Cuando el América aparece en el camino de Nicolás Larcamón, el entrenador argentino sabe que se avecina un desafío particular. El técnico de Cruz Azul, quien este sábado recibirá en el Estadio de Ciudad Universitaria por la Jornada 13 del Apertura 2025, carga con una estadística abrumadora en sus duelos contra Las Águilas, apenas 1 triunfo en 13 encuentros a lo largo de su trayectoria en la Liga MX.

El historial se convierte en un factor mental clave para este clásico. Mientras el América ocupa el segundo lugar de la tabla con 27 puntos, a solo una unidad del líder Toluca. La Máquina sigue de cerca en la cuarta posición por detrás del Monterrey con 25. Una victoria azulcrema pondría al equipo de André Jardine en la cima, mientras que un triunfo celeste los acercaría peligrosamente a la cima.

Te puede interesar:



André Jardine domina a Cruz Azul

Larcamón, quien enfrentó al conjunto de Coapa con Puebla, León, Necaxa y ahora con Cruz Azul, ha conseguido únicamente 5 empates y acumula 7 derrotas en esta rivalidad. Su único éxito llegó en el Clausura 2023 con los Rayos el torneo pasado, cuando el equipo hidrocálido venció 3-2 al cuadro americanista en el Ciudad de los Deportes.

Para André Jardine, en cambio, el duelo ante los de La Noria representa una oportunidad perfecta para encarar la recta final del certamen. El técnico brasileño mantiene un récord perfecto en liga ante Cruz Azul desde su llegada al club, sumando 3 victorias en igual número de enfrentamientos.

El duelo de este fin de semana no solo definirá posiciones en la tabla, sino que pondrá a prueba la capacidad de Larcamón para acabar con los fantasmas. Mientras el América vuelan con confianza pese a contar con varias bajas, el estratega argentino necesita demostrar que su Cruz Azul puede romper la maldición que lo persigue.

Te puede interesar:

