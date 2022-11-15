Así llegan los delanteros de la Selección Mexicana a Qatar 2022

Se acabaron las especulaciones, la lista de los 26 jugadores que representarán a México en Qatar 2022 fue presentada y los tres delanteros elegidos por el “Tata” son Raúl Jiménez, Henry Martín y Funes Mori.

La lista de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022

Raúl Jiménez se subió a la lista pero no está al 100%

El delantero del Wolverhampton apenas suma 297 minutos jugados en lo que va de la campaña, además no juega desde el 31 de agosto, más de dos meses, pero eso no es todo, el atacante azteca registra apenas cuatro goles en el curso del año, siendo en marzo su último gol, frente a El Salvador, en la Eliminatoria Rumbo a Qatar 2022.

Las lesiones han marginado al rompe redes de la selección azteca, su último partido con la verde fue el 6 de junio ante Ecuador, de 11 juegos posibles sólo estuvo presente en seis.

Te puede interesar: Así reaccionaron los convocados de México para Qatar 2022

Rogelio Funes Mori sería el titular ante Polonia en Qatar 2022

A pesar de la poca actividad del delantero naturalizado en el Apertura 2022 con Monterrey, Rogelio Funes Mori apunta a ser el titular en el debut de México ante Polonia, la anotación en el juego amistoso ante Iraq podría ser la clave que defina el 11 de Martino.

Con cinco goles y dos asistencias en 13 partidos, el mellizo jugó un total de 882 minutos, poco más de la mitad de minutos jugador por Henry Martín, ademas Rogelio se perdió 11 de los últimos 15 encuentros por lesión.

Te puede interesar: Santiago Giménez y Diego Lainez volverán a México

El del América parece ser el último de los tres elegidos por Gerardo Martino, sin importar que ha sido el atacante con más goles en la presente temporada con 13 tantos en 22 partidos.

El de Yucatán es también el rompe redes con más minutos en selección en el último año de los tres mencionados, en todo el 2022 sólo no fue convocado para tres de los 16 partidos y jugó 348 minutos anotando dos goles.

