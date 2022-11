Así reaccionaron los convocados de México para Qatar 2022

Se dio a conocer la lista de los 26 futbolistas que representarán a México en la Copa del Mundo de Qatar 2022. De esos, son diez los que cuentan con experiencia mundialista, mientras que los otros 16 asistirán por primera vez a la máxima competencia de futbol.

La lista de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022

Reacciones de los convocados para Qatar 2022

Guillermo Ochoa, guardameta del América, llegará a cinco mundiales con este, por lo que en sus redes sociales compartió lo que esto significa: “un SUEÑO hecho realidad poder estar en mi 5ta Copa del Mundo, con mucha ganas, ilusión y orgullo de representar a mi país en Qatar y poner el nombre de MÉXICO en alto!”, compartió.

Los jugadores mexicanos que militan en el Ajax también formaron parte de la lista: Edson Álvarez, quien jugará su segundo mundial, y el lateral Jorge Sánchez, quien representará a la Selección Azteca en un campeonato de esta magnitud por primera vez. A ellos fue su propio equipo el que los felicitó a través de Instagram.

Otros de los seleccionados que repiten convocatoria son: Jesús Gallardo, Héctor Moreno, Héctor Herrera, Hirving Lozano, Raúl Jiménez, Alfredo Talavera y Erick Gutiérrez. Quienes compartieron el orgullo y honor que tienen de volver a representar a su país en una copa mundial.

Las reacciones de los debutantes en Qatar 2022

El resto de los convocados representarán a la Selección Mexicana por primera vez en un mundial, por lo que sus reacciones se basaron en cumplir sueños. Uno de los casos más claros fue el de Henry Martín, quien fue llamado para ser uno de los ‘9’ de la escuadra.

“Un sueño hecho realidad. No hay palabras para describir lo que siento por tener el privilegio de representar a México en una Copa del Mundo. Sin duda, este es el máximo sueño de un futbolista y poder realizarlo me llena de orgullo, porque he puesto toda mi dedicación, esfuerzo y compromiso para conseguirlo.”, compartió el delantero.

El defensor Johan Vásquez también aseguró su puesto en el mundial después de una campaña fructífera en el futbol italiano, “Gracias a Dios por una bendición más en mi vida, a mi familia, a todas las personas que estuvieron conmigo en las buenas, las malas y que siempre creyeron en mí. Esto está por empezar! Será un orgullo representar a mi país”, compartió el defensor.

El caso de Raúl Jiménez

La afición mexicana no tomó con gusto la noticia de la participación de Raúl Jiménez en la Copa del Mundo, debido a la pubalgia que lo ha mantenido alejado de los campos durante varios meses. A pesar de esto, el delantero agradeció la oportunidad que le brindó Gerardo Martino.

“Honrado de representar a México y unirme a un héroe como Rafael Márquez en una portada edición especial para FIFA 23”, escribió el ‘lobo mexicano’ en su Instagram.

