OFICIAL: Demichelis anuncia que Monterrey tendrá NUEVO CAPITÁN en el Clausura 2025

¡Cambios en la Sultana del Norte! El entrenador argentino de los Rayados de Monterrey, Martín Demichelis , aseguró que al menos para el siguiente partido en la Jornada 8 del torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX ante el Atlético de San Luis, el club tendrá un nuevo capitán sobre el terreno de juego.

Habitualmente Héctor Moreno y el español Sergio Canales han sido los capitanes del Monterrey en el presente torneo, sin embargo, habrá cambios inmediatos al menos en el encuentro ante los Colchoneros.

¿Quién será el nuevo capitán de Rayados de Monterrey en el Clausura 2025?

Asimismo, durante la conferencia de prensa previa al partido entre los Rayados del Monterrey y el Atlético de San Luis que se dispitará en el Estadio BBVA Bancomer, el entrenador argentino Martín Demichelis que este encuentro marcará el esperado debut de Sergio Ramos en el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, además, el español saldrá al terreno de juego como titular y portando el gafete de capitán.

“Sergio, no hace falta que lo diga yo, es de los mejores de la historia, el más destacado de los 15 o 20 años recientes y su personalidad de capitán la respeto, de voz de mando. Su liderazgo nos lleva a ese lugar aunque no le demos la cinta, que sí se la vamos a dar por el respeto, pero los demás no van a dejar de ser capitanes y con el respeto más que merecido para Héctor Moreno y Sergio Canales, que no van a dejar de ser capitanes”, confesó Martín Demichelis en conferencia de prensa.

¿Cuándo debutará Sergio Ramos con Rayados de Monterrey en el Clausura 2025?

En la misma conferencia de prensa, Martín Demichelis confesó que Sergio Ramos debutará en la Jornada 8 del torneo Clausura 2025 cuando los Rayados del Monterrey reciban al Atlético San Luis en el Estadio BBVA Bancomer en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Partido del debut de Sergio Ramos en la Liga BBVA MX:



Rayados vs Atlético San Luis

Fecha : Sábado 21 de febrero

: Sábado 21 de febrero Horario : 7:00 pm tiempo del centro de México

: 7:00 pm tiempo del centro de México Sede: Estadio BBVA Bancome

