¡NO ES BROMA! Por esto, Martín Demichelis no le pidió disculpas a la afición de Monterrey

Los Rayados de Monterrey perdieron 1-2 en su casa ante los Tuzos del Pachuca en la primera etapa del Play In del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, por lo que se medirán a los Pumas de Universidad Nacional la próxima semana en el Gigante de Acero en busca del último boleto para la Liguilla del futbol mexicano.

Ya ni las disculpas alcanzan

La Pandilla iba al frente en el marcador gracias a la anotación del mexicano argentino Germán Berterame al minuto 51, sin embargo, en un lapso de menos de cinco minutos les dieron la vuelta con los goles de los extranjeros Eduardo Bauermann y Salomón Rondón, para dejar escapar el séptimo lugar en los Cuartos de Final.

“No hay explicación para contentar a la gente, no la hay, déjame ser positivo, pensando en el próximo partido y después hacer análisis generales de lo que fueron estos cuatro meses, la corta preparación, los lesionados, el plantel, pero no hay palabras para con el hincha ni siquiera de disculpas porque ya nos hemos puesto en la piel del hincha y hemos pedido disculpas en otras situaciones”, comentó Martín Demichelis tras caer en su casa ante los Tuzos del Pachuca en la primer etapa del Play In del Clausura 2025.

El mensaje de Martín Demichelis a los aficionados de Monterrey tras perder contra Pachuca

En la rueda de prensa el entrenador sudamericano de los Rayados de Monterrey le mandó un mensaje a los aficionados de la Pandilla, en el cual les hizo una petición que está relacionada al próximo partido que tendrán en el Gigante de Acero contra los Pumas de Efraín Juárez, donde ambas escuadras buscarán entrar a los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2025.

“Es entendible, totalmente aceptable el descontento del hincha, lo único que le vamos a decir es que queda una semana más donde hay que ganarle a Pumas y pasar al playoff, después al finalizar entre todos hacer autocrítica para que esta institución no deje de crecer, pero no hay nada, no hay versos, no hay excusas, no hay absolutamente nada para el hincha”, añadió el director técnico argentino sobre su próximo partido en contra de los Pumas en busca del último boleto a la Liguilla.

