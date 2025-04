¡NO ES ALEX PADILLA! Efraín elije el mejor de Pumas contra los Bravos de Juárez

La UNAM sorprendió y logró vencer en tanda de penales, además de eliminar a los Bravos de Juárez en la primera etapa del Play In del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX ; en redes sociales los seguidores Auriazules enaltecieron el trabajo de su portero Alex Padilla, quien fue clave en los cobros desde los once pasos al detener varios remates de los Fronterizos, sin embargo, para su entrenador Efraín Juárez no fue el mejor jugador de los Pumas en la cancha.

El equipo, lo mejor para Efraín

Para el entrenador con pasado futbolístico con los del Pedregal, el mejor hombre en el cancha fue el equipo, ya que en la rueda de prensa posterior al triunfo hizo énfasis en el trabajo en conjunto para obtener el objetivo de avanzar en su misión de llegar a la Liguilla del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX.

“Si el tiene mi confianza, él no necesita nada más, punto y no es Alex (Padilla), es el equipo, hoy el equipo se fajó, hoy el equipo trabajó, hoy el equipo tuvo orden, no nos generaron absolutamente nada con 10 hombres, de visita por más de 70 minutos, y la realidad eso me deja muy satisfecho, hoy el mejor hombre fue el equipo, los cambios, entró Ruvalcaba, el planteamiento que hicimos, de línea de 4 a línea de 5”, comentó Efraín Juárez en relación al desempeño de su portero y el resto de sus jugadores en contra de los Bravos.

¿Pumas no quería jugar por la tormenta de arena? Efraín Juárez responde

El partido de Play In entre los Bravos de Juárez y los Pumas de Universidad Nacional en el Estadio Olímpico Benito Juárez, se retrasó por poco más de una hora por una tormenta de arena que estaba en la ciudad fronteriza; de acuerdo a reportes los Capitalinos no tenían intención de jugar con el clima, sin embargo, cedieron y saltaron al terreno de juego.

“No me corresponde a mi decirlo, la realidad es que nosotros desde un principio queríamos jugar, obviamente que hay que cuidar la integridad de los futbolistas, entiendo que Juárez a lo mejor está más acostumbrado a eso, es una realidad, pero nosotros no, nosotros tratamos de proteger el futbol, me parece que hay autoridades que tienen que ser responsables, y lo más importante de este juego es cuidar la integridad del jugador, y si ellos creen que lo hicieron ya está, no pasa nada”, analizó el entrenador de los Pumas Efraín Juárez en relación al estado del clima en la ciudad del estado de Chihuahua.

