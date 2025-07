Denis Bouanga le dio like a una publicación que confirmaría su situación con el América: es toda la verdad

Denis Bouanga le dio ‘like’ a una publicación sobre su posible traspaso al América y generó emoción entre los aficionados azulcremas. Si bien es cierto que en las últimas horas apareció una nueva opción como refuerzo del América en lugar del gabonés , el propio jugador de LAFC reavivó los rumores tras aparecer en la red social de Instagram con su ‘me gusta’ en una publicación relacionada al equipo de André Jardine.

Denis Bouanga le dio ‘like’ a una publicación de la cuenta ‘layuntv’ en la cual se informaba que el africano no estaba pidiendo 7 millones de dólares de salario. Su nombre apareció entre los ‘me gusta’ de la fan page americanista y los aficionados del América no tardaron en volver a ilusionarse. Cabe destacar que Las Águilas vienen de caer ante Real Salt Lake en su debut de la Leagues Cup , por lo que necesitan un delantero de renombre.

Getty Images Denis Bouanga le dio like a una publicación del América

Sin embargo, hay que recalcar que el ‘like’ de Denis Bouanga ya no aparece en la publicación y es que el delantero de LAFC lo habría quitado para no seguir generando rumores e ilusiones sobre su posible arribo a Coapa. De todas formas, parece que la novela entre el gabonés y Las Águilas aún no ha terminado y es posible que tengamos noticias sobre su fichaje en los próximos días.

¿Qué se sabe del fichaje de Denis Bouanga por el América?

A estas horas, la información dice que el fichaje de Denis Bouanga por el América está caído. Distintos reportes aseguran que la directiva azulcrema hizo el esfuerzo ‘hasta donde pudo’. El conjunto de Coapa llegó a un acuerdo económico con LAFC, pero apareció un nuevo problema: el salario del jugador. Y es que el América no está dispuesto a pagar el millonario sueldo del gabonés, quien no estaría de acuerdo en reducir sus pretensiones salariales.