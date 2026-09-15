Denver Broncos 7-14 Kansas City Chiefs: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión hoy lunes 14 de septiembre, Semana 1 de la temporada 2026 de la NFL, marcador online
Duelo de contendientes en la primera jornada de la NFL entre Pat Mahomes y compañía ante unos Broncos liderados por Bo Nix que busca dar un golpe sobre la mesa.
Gran duelo desde Kansas City en uno de los estadios más emblemáticos de todo el circuito; el Arrowhead de los Chiefs. Patrick Mahomes y compañía buscarán su primer triunfo en la temporada, sin embargo, el sinodal no será nada sencillo. Del otro lado del campo de juego estarán los Denver Broncos de Bo Nix, equipo que ya dio una probada la temporada pasada de lo que puede hacer y tratará de arruinarle la fiesta a los locales.
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