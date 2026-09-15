Denver Broncos 7-14 Kansas City Chiefs: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión hoy lunes 14 de septiembre, Semana 1 de la temporada 2026 de la NFL, marcador online

Gran duelo desde Kansas City en uno de los estadios más emblemáticos de todo el circuito; el Arrowhead de los Chiefs. Patrick Mahomes y compañía buscarán su primer triunfo en la temporada, sin embargo, el sinodal no será nada sencillo. Del otro lado del campo de juego estarán los Denver Broncos de Bo Nix, equipo que ya dio una probada la temporada pasada de lo que puede hacer y tratará de arruinarle la fiesta a los locales.

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