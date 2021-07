Depay llegó a Barcelona y el nuevo equipo de Koeman toma forma

El Barcelona del futuro comienza a tomar forma. Uno de los refuerzos que más esperanza genera entre los culés, llegó a la Ciudad Condal. Se trata del neerlandés Memphis Depay, quien tras finalizar su periodo vacacional se incorporó hoy a la pretemporada del conjunto blaugrana. Así, a la espera de que Sergio Agüero termine con sus días de descanso en Grecia y, que, por fin, Lio Messi estampe su firma en su nuevo contrato, el Barcelona versión 2021-2022 ya se asoma.

Memphis Depay, es delantero y tiene 27 años de edad. Su carrera como profesional inició en el 2011 con el PSV Eindhoven, club con el que jugó entre 2011 y 2015. Posteriormente fue traspasado al Manchester United, con los red devils participó durante dos campañas. Finalmente, las últimas cuatro campañas las disputó con la camiseta del Olympique de Lyon de la Ligue 1 de Francia.

Ahora, el hombre que disputó cuatro partidos y metió dos goles con la selección de Países Bajos en la pasada Eurocopa, llega a una institución en que históricamente sus compatriotas han brillado. El desembarco de Depay en el cuadro blaugrana se da a pedido expreso de Ronald Koeman, actual DT y una de las leyendas del club nacidas en territorio neerlandés.

“Estuve con Koeman en la selección, me dio mucha confianza y apoyo hasta cuando me lesioné. Me vio luchar por volver, ahora me ha dado total apoyo para venir, y estoy listo para luchar por Koeman aquí. Estoy muy contento de que esté aquí en el mejor club”, fueron las primeras palabras del flamante refuerzo barcelonista a su llegada a su nueva casa.

Memphis quiere aumentar su palmarés

Durante su trayectoria, Depay ganó una Eredivisie, una Copa y una Supercopa local con el PSV; mientras que con el United levantó una FA Cup y un Community Shield. Es por ello que el atacante llega a Barcelona con sed de título, y aseguró que aceptó la propuesta del Barcelona porque espera ganar muchos trofeos con el equipo.

Te puede interesar:Vengo al Barcelona para ganar muchos títulos: Memphis Depay

Finalmente, Depay habló sobre el estilo que caracteriza al juego del FC Barcelona, tan similar al que reina en el fútbol de su país. “Me encanta jugar ofensivo, me gusta ser creativo en el césped para crear ocasiones y asistir, y anotar. Es perfecta para mí la manera de jugar del Barcelona”, sentenció el hombre que hoy mismo realizó las pruebas médicas de rigor.