deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

¿Qué combinación de resultados haría campeón a Max Verstappen de la F1?

Con el triunfo del neerlandés en el Gran Premio de Estados Unidos, la carrera por el Campeonato de Pilotos frente a McLaren sigue abierta

Max Verstappen
REUTERS
Redacción Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Compartir

La victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Estados Unidos marcó un punto de inflexión en la lucha por el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1. Con este resultado, el neerlandés redujo la diferencia que lo separaba de Oscar Piastri, líder, mientras que Lando Norris continúa en segunda posición. Actualmente, Piastri mantiene una ventaja de 40 puntos Verstappen.

Para aspirar al título, Verstappen necesita un rendimiento perfecto en las últimas fechas. Su plan ideal incluye victorias en los cinco Grandes Premios restantes y en dos carreras sprint (Brasil y Qatar). Mientras que los pilotos de McLaren, deben sumar la menor cantidad de puntos posible, con Piastri terminando en segunda posición y Norris en tercera en las últimas carreras sería suficiente para la remontada del holandés.

Te puede interesar: ¡Ya casi! ¿Cuándo es el Gran Premio de la CDMX de la Fórmula 1 2025 y quiénes son los pilotos a seguir?

¿Qué Grandes Premios quedan en el calendario?

Los próximos escenarios clave son los Grandes Premios de México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi, donde cada punto será decisivo para el desenlace de la temporada 2025. En la antesala del décimo aniversario del regreso del Gran Premio de México al calendario de la F1, Verstappen es el piloto con más victorias en territorio mexicano, con cinco triunfos a lo largo de su carrera, lo que lo coloca en una posición favorable para sumar puntos clave.

Ganar un Gran Premio otorga 25 puntos, mientras que una victoria en Carrera Sprint suma 8 puntos. Esto significa que si Verstappen gana un Gran Premio y la Carrera Sprint correspondiente, sumaría 33 puntos en un solo fin de semana.

Rendimiento de Red Bull y antecedentes de McLaren

Red Bull no ha sido la escudería más constante durante toda la temporada 2025, especialmente tras la salida de Christian Horner de la dirección, pero Verstappen ha sabido mantener la competitividad del equipo con la determinación que lo caracteriza.

Históricamente, McLaren ha contado con algunos de los mejores monoplazas de la temporada, pero no siempre ha logrado concretar el Campeonato de Pilotos, lo que refleja la gran presión que cargarán rumbo al cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Max Verstappen
Fórmula 1
MCLAREN
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Redacción Azteca Deportes

Te Recomendamos

WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Fórmula E EPrix Tokio Ronda 8
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 8, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez y los rumores que lo vinculan con Cadillac en la Fórmula 1
×
×