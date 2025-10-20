¿Qué combinación de resultados haría campeón a Max Verstappen de la F1?

La victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Estados Unidos marcó un punto de inflexión en la lucha por el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1. Con este resultado, el neerlandés redujo la diferencia que lo separaba de Oscar Piastri, líder, mientras que Lando Norris continúa en segunda posición. Actualmente, Piastri mantiene una ventaja de 40 puntos Verstappen.

Para aspirar al título, Verstappen necesita un rendimiento perfecto en las últimas fechas. Su plan ideal incluye victorias en los cinco Grandes Premios restantes y en dos carreras sprint (Brasil y Qatar). Mientras que los pilotos de McLaren, deben sumar la menor cantidad de puntos posible, con Piastri terminando en segunda posición y Norris en tercera en las últimas carreras sería suficiente para la remontada del holandés.

Te puede interesar: ¡Ya casi! ¿Cuándo es el Gran Premio de la CDMX de la Fórmula 1 2025 y quiénes son los pilotos a seguir?

¿Qué Grandes Premios quedan en el calendario?

Los próximos escenarios clave son los Grandes Premios de México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi, donde cada punto será decisivo para el desenlace de la temporada 2025. En la antesala del décimo aniversario del regreso del Gran Premio de México al calendario de la F1, Verstappen es el piloto con más victorias en territorio mexicano, con cinco triunfos a lo largo de su carrera, lo que lo coloca en una posición favorable para sumar puntos clave.

Ganar un Gran Premio otorga 25 puntos, mientras que una victoria en Carrera Sprint suma 8 puntos. Esto significa que si Verstappen gana un Gran Premio y la Carrera Sprint correspondiente, sumaría 33 puntos en un solo fin de semana.

Rendimiento de Red Bull y antecedentes de McLaren

Red Bull no ha sido la escudería más constante durante toda la temporada 2025, especialmente tras la salida de Christian Horner de la dirección, pero Verstappen ha sabido mantener la competitividad del equipo con la determinación que lo caracteriza.

Históricamente, McLaren ha contado con algunos de los mejores monoplazas de la temporada, pero no siempre ha logrado concretar el Campeonato de Pilotos, lo que refleja la gran presión que cargarán rumbo al cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1.