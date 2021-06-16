Se desactivó una bomba cerca del estadio del juego Italia y Suiza

Previo al juego en el Estadio Olímpico de Roma entre Italia vs Suiza, cuerpos de seguridad policial desactivaron una bomba cerca de la sede del encuentro. El informe lo realizó un peatón que comunicó la presencia de dispositivos explosivos en un auto en la zona de Piazza Mancini, ubicada a menos de un kilómetro del recinto donde se enfrentarán las selecciones europeas.

Portugal y Francia, firmes en la Eurocopa | El Dictado

La Piazza Mancini, donde se concentraban aficionados previo al partido entre Italia y Suiza, evitó una tragedia gracias a la rápida reacción de la policía y elementos de seguridad de Roma.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo lidera a Portugal en goleada contra Hungría

Antecedentes de explosvos en la Eurocopa

El posible ataque terrorista en la capital de Italia no es el primero para el torneo internacional europeo. En la Eurocopa de 2016, que se jugó en Francia, meses antes del arranque del certamen hubo explosiones cerca del Stade de France y durante la competencia se intensificaron los filtros de seguridad para los aficionados y gente involucrada.

Italia vs Suiza: por el liderato del Grupo A

Italia, con tres puntos tras la victoria ante Turquía, y Suiza, con una unidad tras empatar contra Gales, se verán las caras en el Estadio Olímpico de Roma que permitirá la entrada a, alrededor de, 20 mil aficionados, en sus 69 mil butacas disponibles. Los dirigidos por Roberto Mancini buscan un resultado positivo que los coloque en la primera posición del grupo A, mientras que la selección comandada por Xherdan Shaquiri quiere su primera victoria en el certamen.

Te puede interesar: Un nuevo susto en la Eurocopa, ahora con Mario Fernandes

En la Eurocopa 2020 participan 24 selecciones, de las cuales 16 avanzarán a la siguiente ronda y jugarán los octavos de final del torneo y saldrá el campeón continental. Italia ganó su único torneo continental en 1968 y el mejor resultado de Suiza ha sido quedar entre los 16 mejores en la edición de 2016.

