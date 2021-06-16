Un nuevo susto en la Eurocopa, ahora con Mario Fernandes

San Petersburgo, Rusia. El lateral derecho de la selección rusa Mario Fernandes fue conducido a un hospital luego de golpearse la columna vertebral en el partido que disputaba su combinado ante Finlandia dentro de la Eurocopa 2020.

Mario Fernandes, brasileño nacionalizado ruso, al querer rematar de cabeza un centro desde la izquierda cayó en mala forma a la cancha con todo su peso en la nuca.

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Desde el primer instante el jugador mostró mucho dolor en la espalda por lo que tuvo que ser trasladado en camilla y ser sustituido en el partido.

Al principio el parte médico de la selección rusa, Mario Fernandes sufría una lesión en la columna vertebral, razón por la que le tuvieron que poner un collarín e inmovilizarle el cuello.

Poco después de ser ingresado en el hospital y hacerle algunos estudios se concluyó que el jugador no tiene ninguna lesión en la columna vertebral.

"El examen médico no ha revelado ninguna lesión en la columna vertebral", informó un integrante de la delegación rusa en el canal de Telegram.

Fernandes, que milita en el equipo CSKA Moscú, fue uno de los jugadores más destacados de la selección de Rusia en el Mundial 2018, en el que anotó un gol en los cuartos de final contra la selección de Croacia.

Rusia derrota a la selección de Finlandia

Rusia logró sofocar con muchas dificultades la rebelión finlandesa al ganar 1-0 merced a un gran gol del zurdo Alexei Miranchuk al borde del descanso.

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Los finlandeses vendieron cara su piel y tuvieron ocasiones para empatar, pero fueron finalmente los eslavos los que se llevaron el gato al agua y tres puntos vitales para sus opciones de clasificación para los octavos de final.

Los rusos se recuperaron así de la dura derrota de la primera jornada ante Bélgica (3-0), mientras los finlandeses aún pueden seguir soñando con llegar a los cruces en su primera Eurocopa.

Con información de EFE