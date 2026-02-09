Esta fue la desastrosa reacción de Donald Trump ante el medio tiempo del Super Bowl con Bad Bunny

Incluso aquellos que no son fieles seguidores del futbol americano están al tanto de que Bad Bunny fue el artista que brindó el show de medio tiempo en el Super Bowl LX de la NFL entre New England Patriots y Seattle Seahawks. Con una temática cultural muy latina y de unión, la presentación del puertorriqueño no le cayó nada bien al presidente Donald Trump.

Lejos de ignorar lo que estaba sucediendo en uno de los eventos deportivos más importantes del año, el presidente de los Estados Unidos escribió en su cuenta de X (ex Twitter) en contra del show del nacido en Puerto Rico. Cantando en español, el “Conejo Malo”, que no ganó mucho dinero por el show en la NFL , defendió la unión de toda América.

El show representó un momento histórico por ser el primer latino de habla hispana en encabezar el medio tiempo del Super Tazón como solista. De todos modos, al presidente estadounidense no le gustó para nada el show y su reacción fue desastrosa, despertando tanto críticas hacia él como críticas a Bad Bunny por el show.

Lo que escribió Donald Trump tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

“El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la Grandeza de América, y no representa nuestros estándares de Éxito, Creatividad o Excelencia”, comenzó escribiendo el presidente estadounidense en un extenso mensaje en X (ex Twitter).

Bad Bunny en el espectáculo del Medio Tiempo del Super Bowl 2026|Carlos Barria/REUTERS

Además, criticó que el show haya sido en español castellano. “Nadie entiende una palabra que este tipo está diciendo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que están mirando desde todo EE.UU., y en todo el mundo. Este ‘Show’ es solo una ‘bofetada en la cara’ a nuestro país, que está estableciendo nuevos estándares y récords cada día”, agregó.

Tras nombrar logros de su país en el mercado de valores, continuó: “No hay nada inspirador en este lío de espectáculo de medio tiempo. Obtendrá excelentes críticas de los medios de noticias falsas, porque no tienen ni idea de lo que está pasando en el mundo real”. Y finalizó con la frase que tanto utiliza: “¡Make America great again!”.