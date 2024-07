Ex piloto de F1 destapa que el auto de Checo es INFERIOR al de Max Verstappen

Checo Pérez está en el ojo del huracán después de siete carreras en la Fórmula 1 sin subir al podio con Red Bull. Mucha gente lo ha criticado con el argumento de que tiene uno de los mejores autos de la parrilla y está muy lejos del nivel de Max Verstappen.

Sin embargo, un expiloto de la Fórmula 1 y leyenda del automovilismo, Juan Pablo Montoya, ha puesto en duda la credibilidad de Red Bull en ese aspecto. El colombiano de 48 años ha opinado que el RB20 que conduce Checo Pérez es inferior al de su coequipero neerlandés.

“La diferencia del balance entre el coche de Checo y el de Max (Verstappen) me sorprendió”, dijo el colombiano. “Si ves el carro de Checo y el carro de Max en las cámaras a bordo, cómo el carro de Max completa las curvas y el de Checo no, es imposible andar rápido”, apuntó.

“Eso es interesante porque puede ser un tema de que está comprometida la configuración de alguna manera”, agregó el expiloto de Williams y McLaren.

¿Por qué Checo Pérez no dice nada?

Montoya interpreta que Checo Pérez no tiene otra opción más que ponerse del lado del equipo de la bebida energética y decir “que todo está bien”. Sin embargo, de puertas hacia adentro el tapatío sabe que su auto no tiene las mismas herramientas que el del tricampeón mundial.

“Vienen mucho de que internamente están (con la idea) de que es el mismo carro. Hay que entender qué está pasando…De pronto, él está del lado del equipo y dice ‘no, no, no, todo está bien’ cuando realmente ‘el todo está bien’ es que faltan partes o cosas que no le han hecho al coche”, finalizó.