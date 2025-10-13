¿Desde cuándo Javier “Chicharito” Hernández no anotaba con Chivas?

El Clásico Nacional amistoso que se jugó en plena Fecha FIFA dejó un momento marcado, ya que Javier Hernández volvió a anotar un gol con la camiseta de Chivas tras 228 días de sequía, pese a que el tanto no fue en un partido oficial que terminó con empate 1-1 ante las Águilas en Arizona.

El delantero de ya tiene 37 años, había marcado por última vez el 26 de febrero de 2025 cuando el Atlético San Luis venció 3-1 al Rebaño Sagrado. Desde entonces, una prolongada mala racha de 8 meses ha generado críticas y dudas sobre su continuidad en el equipo. Su tanto ante los de Coapa, sin embargo, no cuenta para las estadísticas oficiales, por lo que su racha negativa en competencias oficiales sigue vigente.

Te puede interesar:



Javier estaría viviendo sus últimos meses en Chivas

El encuentro mostró a un Chicharito más activo y conectado con sus compañeros, quienes le generaron las jugadas para que el exjugador del Manchester United pudiera concretar. Pese a que el marcador final no favoreció a ningún lado, el regreso al gol del máximo goleador de la Selección Mexicana inyecta optimismo de cara al cierre del torneo y de su contrato que vence en diciembre.

Para Chivas, el empate representa un valioso encuentro en medio del parón de selecciones, aunque evidencia que aún debe mejorar su efectividad ofensiva. Mientras tanto, el América probó variantes tácticas pensando ya en la recta final del Apertura 2025.

La gran incógnita es si este gol amistoso servirá como punto de inflexión para Chicharito. Su próximo desafío será trasladar esta efectividad a los partidos de la Liga MX, donde el Rebaño necesita desesperadamente su versión más letal.

Te puede interesar: Más bajas en el América; la fecha FIFA le salió cara a las Águilas