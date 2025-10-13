Los futbolistas que no recordabas que seguían en el América y que André Jardine los tiene totalmente borrados

André Jardine sabe que necesita ocupar lo mejor que tiene en el América para poder pelear por otro título en el Apertura 2025. Hay algunos jugadores que no lograron salir de la institución a mediados de año, pero que tampoco son utilizados por el entreandor. Algunos de ellos muchos ni recordaban que estaban en la institución. Este fin de semana fueron utilizados en el amistoso ante Chivas.

El América se encuentra peleando el liderato del Apertura 2025. Los azulcremas son sublíderes de la competencia y solo tienen por encima de ellos al Toluca. André Jardine no tiene equipo completo, pero tampoco ha utilizado a Néstor Araujo y Santiago Naveda. De los 26 registrados en la Liga BBVA MX, solamente ellos dos no tienen ni un minuto de juego.

Néstor Araujo sonaba para salir del América en el mercado de verano. Su destino era el Santos Laguna, pero al final no llegaron a un arreglo económico y el futbolista se quedó en Coapa. Por su parte, Santiago Naveda regresó del préstamo con el que estaba en Santos; el Puebla intentó ficharlo, pero no se terminó de cuadrar la transferencia.

El América por su boleto directo a Liguilla

El conjunto de Coapa enfrenta este fin de semana al Cruz Azul. El duelo entre dos de los candidatos al título y “odiados rivales” se da en medio de la disputa por el pase directo a la Liguilla. Si el América logra vencer a los cementeros, llegaría a 30 unidades y podría estar instalado en la siguiente ronda. Si La Máquina saca los tres puntos, supera a los azulcremas y también estaría en la Fiesta Grande.

El partido entre el Cruz Azul y el América se jugará el sábado 18 de octubre en punto de las 21:05 horas en el Estadio Olímpico Universitario. El América es sublíder del campeonato con 27 unidades, mientras que los de La Noria son cuartos con 25 puntos.