Más bajas en el América; la fecha FIFA le salió cara a las Águilas

Durante la reciente Fecha FIFA, el Club América sufrió dos bajas importantes que podrían complicar su cierre del torneo Apertura 2025. Tanto Isaías Violante como Alejandro Zendejas salieron lesionados y su recuperación afectará la planificación del técnico André Jardine para los próximos partidos de la Liga MX.

El joven extremo Isaías Violante encendió las alarmas azulcremas al salir lesionado durante un amistoso frente a Chivas en la pausa por la Fecha FIFA. El canterano sintió una molestia muscular en la parte posterior del muslo y tuvo que abandonar el campo de inmediato. Aunque el club aún no ha emitido un parte médico oficial, se trataría de un desgarro muscular, con un tiempo estimado de baja cercano a las cuatro semanas. De confirmarse este diagnóstico, Violante se perdería el Clásico contra Cruz Azul y al menos un par de jornadas más del torneo.

Las bajas del América para enfrentar al Cruz Azul en la Liga Mx

Por su parte, Alejandro Zendejas fue desafectado de la convocatoria de la selección de Estados Unidos debido a una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo, detectada durante los entrenamientos con su selección. El América confirmó la lesión en un comunicado, señalando que el jugador permanecería bajo observación y tratamiento en Coapa.

El 10 del América no jugará el próximo compromiso ante Cruz Azul y su regreso dependerá de cómo evolucione durante la semana. Zendejas había sido uno de los hombres más constantes del torneo, con participaciones determinantes tanto en goles como en asistencias, por lo que su ausencia deja un vacío evidente en el ataque.

Las lesiones de Violante y Zendejas llegan en un momento clave del torneo. Jardine pierde a dos extremos naturales en una plantilla que ya arrastra otros problemas físicos: Henry Martín, Jonathan dos Santos, Sebastián Cáceres, Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin también han tenido molestias en las últimas semanas.