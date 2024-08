Buscan más mexicanos para jugar en Europa

Juan Carlos Cortéz está pasando por un gran momento en el Sevilla de España. El joven jugador mexicano fue fichado por el club español y actualmente está destacando en la filial del equipo del país de la furia roja. Juan busca ser considerado para el primer equipo del club español.

“Mi sueño es llegar a primera y seguir haciendo pretemporada con el equipo, espero pronto llegar allí. Teniendo buenas actuaciones y buenas estadísticas en el campo, ese rendimiento de los entrenadores ellos lo distinguen y con eso y te dan la oportunidad de ir a entrenar con ellos. Si lo haces bien te pueden dar esos minutos y poder mostrarme y consolidarme un tiempo ahí, y pues quien dirá si a largo tiempo en otro Club”, dijo en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

La grata experiencia de Cortéz en el Sevilla

El futbolista mexicano contó cómo lo recibieron en el club español. Juan es el jugador más joven en debutar en la Liga de Expansión MX.

“Desde el primer día me recibieron como si me conocieran de hace mucho, como si fuera mi propia familia, los entrenadores y todos mis compañeros, ayudándome y hasta me llevaron a restaurantes mexicanos en España, porque se me antojaba la comida, y hasta ahora todavía me siguen diciendo lo que ocupe y necesite siempre. Me llamaron y me fue muy bien, era una buena experiencia para estar viviendo eso a los 16 años. Me quede en el primer equipo por mis buenas actuaciones y logré debutar en las últimas jornadas con el entrenador argentino Pereira”, mencionó el jugador originario de Sonora.

Por último, Juan Carlos se animó a hablar sobre su infancia y sus primeros pasos en el futbol.

“Empezó desde los seis años jugando en Hermosillo, Sonora. Después de ahí fui yendo otras ligas hasta que llegó el momento de pasar al club de Cimarrones. Mis papás siempre estuvieron ahí diciéndome que debería de ir, me animaban. Yo no me atrevía por miedo, pero a veces uno tiene que dar el salto para ver si pueden abrirse puertas. Siempre habrá puertas abiertas para todos”, sentenció el jugador del Sevilla.

