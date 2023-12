DT del San Luis: “Jardine tiene ventaja, conoce a mis jugadores”

En la antesala del partido que de ida de la semifinal, en el que el Atlético de San Luis cayó 0-5 a manos del Club América, se habló mucho acerca de la ventaja que podría significar para el director técnico de los potosinos, Gustavo Leal, conocer a fondo el sistema de André Jardine, su amigo y mentor en temporadas anteriores.

El resultado, sin embargo, sugirió todo lo contrario y Leal no tuvo reparo en admitir que el conocimiento desde el banquillo fue clave para que la llave quedara prácticamente definida en el primer cotejo.

“Cuando no salen las cosas, no es por una cosa, sino un conjunto de cosas, igual cuando pasan bien las cosas. André tiene ventaja, porque estuvo aquí, conoce los jugadores y yo lo conozco a él, pero no a los jugadores del América de manera profunda. No creo que ese sea el tema principal. Hay cosas en juego y es un poco más complejo que eso. Entre él y yo, yo creo que él tiene ventaja”, reflexionó.

Te puede interesar: Jardine afirma que ya se vio lo mejor del América

Pumas vs Tigres | Semifinal de Ida |Azteca 7

En San Luis mantienen la esperanza



El brasileño compartió su análisis del encuentro y se mantuvo lejos de un discurso derrotista o una postura de resignación por lo complicado que luce dar vuelta al marcador global.

“Un partido que no salió a lo que planeábamos y lo que hablé (después del partido), es que no cambia nada lo que pienso de ellos, ni apaga la linda historia que estamos haciendo en el torneo. Tengo la total confianza en mis jugadores y orgulloso de lo que construimos y estamos por construir. Ahora, es asimilarlo en cuanto antes, porque el sábado tenemos otro partido”, expuso.

El mensaje de Leal a la afición del Atlético San Luis

Por último, Leal envió un mensaje a toda la afición tunera: “Agradecer a la gente, porque confió en nosotros, siempre estuvo con nosotros y apoyó. En miércoles de lluvia y frío, estuvieron más de 20 mil personas y sentimos el apoyo. No era lo que planeamos, no era lo que les queríamos dar y el sábado tenemos un partido y defenderemos nuestros colores, nuestro trabajo y es eso”.

Te puede interesar:América vs Atlético de San Luis: Dónde y a qué hora ver EN VIVO y GRATIS|Semifinales ida Apertura 2023