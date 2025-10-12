Conoce la desgarradora historia del divorcio de Francesco Totti; ¿la conocías?

La leyenda italiana de futbol es reconocida en el mundo deportivo como el hombre más fiel del planeta. Su historia quedó marcada cuando siendo uno de los mejores delanteros del mundo, nunca fichó por los mejores clubes del planeta. Dicha decisión tiene una sola culpable, su amada Roma. Sin embargo, en años recientes trascendió que esa fidelidad fue trastocada en su vida personal, pues tuvo un doloroso divorcio con su ex pareja tras 20 años de matrimonio. Estos son los detalles de la derrota más dolorosa en la vida de Francesco Totti.

Francesco Totti se retira

Te puede interesar - ¿Francesco Totti ayudó a un joven para despertar del coma?

Te puede interesar - ¿Cómo fue el primer gol de Francesco Totti con la Roma?

¿Qué pasó con el matrimonio de Francesco Totti?

El ariete italiano campeón del mundo estaba casado con Ilary Brasi, sin embargo eso cambió en 2022 cuando ocurrió el inicio de aquella separación que ha estado envuelta en guerra de declaraciones. Ambos se culpan de infidelidades, lo cual en su carrera deportiva fue una marca distintiva de “Il Capitano”. Sin embargo, él declaró que no tuvo a su mujer cerca cuando peor la pasó en su vida.

“Gente de confianza y cercana mía, me comenzó a advertir infidelidades de mi esposa, pero no creí. Las advertencias seguían, y de personas en quienes confió, entonces comencé a sospechar. Un día revisé su celular y vi que había una tercera persona. No lo podía creer, porque jamás en 20 años había pasado algo así. Confiaba al cien en ella”.

Incluso, el ex futbolista profesional acusó a su antigua esposa de “robarse” unos relojes días previos al inicio de su separación. Sin embargo, Ilary ha declarado en repetidas ocasiones que la relación se terminó porque él primero había incurrido en infidelidades hacia ella.

¿Hoy a qué se dedica Francesco Totti?

Tras su retiro como profesional en 2017, la leyenda romanista trató de incursionar como estratega pero no completó la preparación para sacar su licencia UEFA. Supuestamente en 2019 estuvo a punto de ser directivo de “La Loba”, sin embargo al final declinó la oferta. En estos momentos vive en giras para marcas o eventos benéficos y también tiene sus empresas de representación de jugadores.

Le ha ido bien tras su retiro, sin embargo su divorcio sigue sin resolverse, pues ambos grupos de representantes legales no llegan a un acuerdo. Por ello, serán los jueces quienes resuelvan que le tocará a cada uno tras esas dos décadas de amor que parecía incondicional.