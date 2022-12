Francesco Totti: “Me sentía frágil y ella no entendió la importancia de este dolor”

Francesco Totti rompió el silencio por primera vez desde la ruptura de su matrimonio a causa de la infidelidad de Ilary Blasi, quien fuera su esposa por más de 20 años, de acuerdo con la entrevista publicad por el dirio italiano Corriere, el eterno capitán de la Roma habría vivido uno de los episodios más complicados de su vida.

El ex Campeón del Mundo con Italia detalló cómo se dio la situación personal que lo llevó a tomar la decisión de concluir su matrimonio. Una entrevista donde Francesco Totti se mostró trasparente y dejó ver su lado más humano y vulnerable.

Las palabras de Francesco Totti sobre su divorcio

‘Il Capitano’ de la Roma, Francesco Totti dejó claro que la historia ha tocado sensibilidades muy profundas dado que representó su vida por muchos años, motivo por el que no había dado declaraciones hasta ahora.

“Esta historia no es un chisme para mí. Esta historia es de carne y hueso para mí. Mi vida está involucrada. Hay tres personas en el medio que amo más que a mí mismo: mis hijos, a quienes quiero proteger en todos los sentidos. Y hay un amor que duró veinte años. Hubiera esperado todo, excepto que terminara así”, dijo Francesco Totti en entrevista.

‘Il Capitano’ fue acusado de haber sido infiel en primer lugar

Luego de la ruptura, se especuló que el Campeón con Italia en 2006 habría sido el primero en traicionar la confianza de su esposa Ilary Blasi.

“Todavía no he dicho una palabra. Dije que no hablaría y no lo hice. Pero he leído demasiadas tonterías, demasiadas patrañas, algunas incluso han hecho sufrir a mis hijos. Eso es suficiente”, sentenció Francesco Totti sobre los rumores.

Entre las publicaciones que más molestaron a Francesco Totti, destacó “Muchos, en particular una: que el culpable de la ruptura sería solo yo. Que el matrimonio terminaría por mi infidelidad”, a lo que el eterno capitán de la Roma aseguró “Quiero aclarar este punto, no fui yo quien traicionó primero. Entonces me callaré de nuevo. Cualquier cosa que se me diga, me callaré. Porque mi prioridad es proteger a mis hijos”.

Su salida de Roma fue un momento complicado

“Y luego también me fui de Roma, donde había empezado a trabajar como entrenador. La ruptura con la antigua propiedad fue traumática: como tener que dejar la casa. Yo era frágil, carecía de referencias e Ilary no entendía la importancia de este dolor. Luego vino el 12 de octubre de 2020”.

¿Cometió Francesco Totti algún error?

“Por supuesto. Cuando se rompe, se parte en dos: 50 y 50. Debería haber estado más con ella, solo. En cambio, el fin de semana me organicé con amigos. También estaba Ilary; pero debería haberla llevado a cenar, haberle prestado más atención”.

Paolo Bruno/Getty Images ROME, ITALY - MAY 28: AS Roma fans greet Francesco Totti for his last match during the Serie A match between AS Roma and Genoa CFC at Stadio Olimpico on May 28, 2017 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

¿Qué supo de la persona con quien lo engañaron?

Cuando fue preguntado por la persona con la que Ilary Blasi le habría sido infiel a Francesco Totti, este replicó “No me hagas decirte el nombre. Es una persona totalmente distinta a mí, que pertenece a un mundo muy lejano al mío, y afortunadamente” el ex futbolista italiano no dudó en calificar que “Fue un shock. No solo que Ilary tenía otro; pero que ella podría estar interesada en un hombre así. Sin embargo, lo tenía”.

¿Qué decían los mensajes?

“Algo como: encuéntrame en el hotel; no, es más prudente por mi parte”.

¿Y cómo reaccionó ella en la confrontación de Francesco Totti ?

“Lo guardé todo adentro. No se lo he dicho a nadie, ni siquiera a Vito Scala, el amigo que está a mi lado desde los once años. No soy de hacer la vista gorda, pero preferí ignorarlo. Tragué saliva, para no romper la familia, para proteger a los niños. Sufrí como un perro. Ella me dijo: este año me quedo un poco más en Milán, me voy a volver menos a Roma, y pensé: ci credo créete, tienes este otro... Pero todavía esperaba que no fuera cierto”





Francesco Totti reveló su reacción cuando descubrió los mensajes “Yo negue. Al principio no le dije la verdad, ni a ella ni a los niños; como tenía que ser, ya que todavía esperaba salvarlo todo”.

Sin embargo, cuando el capitán de la Roma lo confrontó aseguró que “En ese momento me quité un peso de encima y le pregunté a Ilary sobre este otro hombre. Ella también lo negó al principio. Ella dijo que nunca lo conoció. Entonces entendió que yo sabía, y me dijo que a este tipo solo lo habían conocido para tomar un café”.

















¿Cuál será el futuro de su relación con Ilary Blasi?

“Yo no sé. Me temo que con Ilary terminará en los tribunales. Todavía espero que se pueda encontrar un acuerdo y esta historia se cierre aquí. Por supuesto, ahora estoy en silencio. No sé si se entiende, pero esta tarde me costó seis meses de mi vida. Hubiera preferido mil veces darte una entrevista para hablar del fútbol y de la Roma, que siempre llevo en el corazón”.