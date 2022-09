Francesco Totti revela infidelidad por parte de su pareja

El exfutbolista italiano, Francesco Totti reveló que su pareja le fue infiel, esta noticia conmocionó al mundo del deporte y también del espectáculo, pues el exjugador catalogado el más fiel del mundo por estar toda sus carrera en el equipo de la AS Roma, en su vida personal tuvo un revés que lo dejó afectado.

“Comenté que no iba a hablar y no lo hice, pero he leído demasiadas mentiras en las últimas semanas. Algunas incluso han hecho sufrir a mis hijos”, reveló Totti al diario “Corriere della sera”, estas declaraciones las dio Franceso Totti para aclarar los rumores y versiones alrededor de ese asunto tan complicado en la vida del astro italiano.

El campeón del mundo en Alemania 2006 confesó que desde septiembre del año pasado le comenzaron a llegar rumores de una posible infidelidad, Francesco Totti en la charla platicó que personas en las que él confía le hicieron varias advertencias, hasta que pudo confirmar la “traición” de su pareja.

“Mire su teléfono celular. Y vi que había una tercera persona”, puntualizó el eterno jugador de la Roma de la Serie A.

Totti niega haber sido infiel a su esposa

La figura del futbol de Italia, también dio su versión acerca de que él fue el primero en ser infiel en su relación, pero esto lo negó de manera categórica.

“No es verdad que yo haya sido e primero en ser infiel, la crisis comenzó en marzo y abril del año anterior, viví periodos complicados, dejé de jugar futbol, luego murió mi padre por el COVID 19 y luego yo pasé igual para el COVID y mi esposa no estaba”, reveló.

