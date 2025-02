Las designaciones arbitrales para la Jornada 9 del Clausura 2025

Esta semana hay doble jornada ne el futbol mexicano y continua la actividad de la jornada 9 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. El pasado martes 18 de febrero y el miércoles 19 de febrero inició la fecha con tres partidos que se disputaron y este martes 25 y miércoles 26 de febrero se jugarán los encuentros restantes.

Los encuentros que se van a disputar son: Tigres vs Juárez, Mazatlán vs Rayados de Monterrey, Tijuana vs Pumas, Pachuca vs Puebla, Toluca vs Querétaro y Atlético de San Luis vs Chivas.

Designaciones arbitrales Jornada 9 Clausura 2025

Este lunes 24 de febrero del 2025, la comisión de árbitros dio a conocer a través de sus redes sociales las designaciones para cada uno de los encuentros.

El Tigres vs Juárez se jugará el martes 25 de febrero en punto de las 19 horas en el Estadio El Volcán. Las designaciones arbitrales son:



Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón

Árbitro Asistente 1: Manuel Alfonso Martínez Sánchez

Árbitro Asistente 2: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán

Cuarto Árbitro: Alan Cristobal Rodríguez Cancino

Árbitro VAR: Luis Alfredo García Rodríguez

Árbitro VAR Asistente: Enrique Martínez Sandoval

El Tijuana vs Pumas se jugará el martes 25 de febrero en punto de las 19:10 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Las designaciones arbitrales son:



Árbitro Central : Salvador Pérez Villalobos

Árbitro Asistente: 1 Mauricio Nieto Torres

Árbitro Asistente: 2 Michel Caballero Galicia

Cuarto Árbitro: Orlando Delgadillo Franco

Árbitro VAR: Jesus Rafael Lopez Valle

Árbitro VAR Asistente: Maximiliano Quintero Hernández

El Mazatlán vs Monterrey se jugará el martes 25 de febrero en punto de las 21:00 horas en el Estadio El Encanto. Las designaciones arbitrales son:



Árbitro Central: Abraham de Jesús Quirarte Contreras

Árbitro Asistente 1: Jonathan Maximiliano Gómez

Árbitro Asistente 2: Rodrigo René Sansores Díaz

Cuarto Árbitro: Aldo Ballesteros Barba

Árbitro VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina

Árbitro VAR Asistente: Christian Kiabek Espinosa Zavala

El Pachuca vs Puebla se jugará el miércoles 26 de febrero en punto de las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo. Las designaciones arbitrales son:



Árbitro Central: Mario Terrazas Chávez

Árbitro Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina

Árbitro Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto Dávila

Cuarto Árbitro: Enrique Augusto Ramírez Gutiérrez

Árbitro VAR: Iván Antonio López Sánchez

Árbitro VAR Asistente: Yonatan Peinado Aguirre

El Toluca vs Querétaro se jugará el miércoles 26 de febrero en punto de las 21:00 horas en el Estadio Nemesio Diez. Las designaciones arbitrales son:



Árbitro Central: Martín Molina Astorga

Árbitro Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza

Árbitro Asistente 2: Oscar Yahir Barriga Castro

Cuarto Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández

Árbitro VAR: Joaquín Alberto Vizcarra Arment a

a Árbitro VAR Asistente: Ximena Márquez Ruíz

El Atlético de San Luis vs Chivas se jugará el miércoles 26 de febrero en punto de las 21:05 horas en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez. Las designaciones arbitrales son:



Árbitro Central: Ismael Rosario López Peñuelas

Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

Árbitro Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Mendez

Cuarto Árbitro : Julio César Gil Jiménez

Árbitro VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina

Árbitro VAR Asistente: Jesús Enrique Herrera Armenta