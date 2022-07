Directivo del América desmiente ofertas por Henry Martín

En América se dicen listos para el Apertura 2022. A pesar de haber arrancado con un empate sin goles ante el bicampeón del futbol mexicano, los Zorros del Atlas, las Águilas esperan concretar un torneo de ensueño y levantar la 14.

En un magno evento en el Estadio Azteca, los azulcremas presentaron ante su afición, con un entrenamiento a sus tres refuerzos de cara al Apertura 2022: Jürgen Damm, Néstor Araujo y el fichaje bomba, Jonathan ‘Cabecita’ Rodriguez.

Los tres nuevos futbolistas, esperan poder tener su debut este fin semana, cuando el América se mida ante Rayados, el sábado 9 de julio a las 9:00 PM (tiempo del centro de México), pues contra los rojinegros ninguno de los tres pudieron ver minutos.

Héctor González Iñárritu desmiente ofertas por Herny Martín

En la conferencia de prensa donde presentó a sus fichajes para el torneo que ya está en marcha, Héctor González Iñárritu, Director Operativo de las Águilas, aclaró que no hay ofertas concretas por el delantero, Henry Martín.

“No, hasta el día de hoy no, no tenemos ninguna oferta o acercamiento con Chivas por Herny”, mencionó el hombre de pantalón largo del club.

Las Chivas están en aprietos por la reciente lesión de José Juan Macías, quien estará al menos ocho meses fuera de las canchas, lo que equivale a todo el Apertura 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Al ser tan corta la oferta de centros delanteros que hay en el futbol mexicano, se rumorá que Herny Martín está entre las opciones que ha considerado el Rebaño Sagrado para que tome el lugar del atacante rojiblanco de 22 años.

Otras opciones que aparecen en la baraja del Guadalajara son: Eduardo Aguirre de Santos, quien después de un par de buenos torneos en el futbol mexicano no ha logrado consolidarse como un “hombre gol”, pero es del interés de los tapatíos desde hace varios semestres.

El otro que gusta, es Santiago Ormeño, pero aquí el problema es que a pesar de que nació en nuestro país, al representar a Perú entra en conflicto con la tradición del club. Por último, último han volteado a la MLS, como alguna vez sucediera con Carlos Salcedo y Uriel Antuna.