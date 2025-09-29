La EMOTIVA despedida de Cruz Azul a José de Jesús Corona en su retiro “Gracias por todo, Capitán”

Este domingo 28 de septiembre del 2025, José de Jesús Corona se retiró oficialmente de futbol en el partido de Xolos de Tijuana vs Cruz Azul .

El reconocido portero decidió ponerle fin a su carrera ante la Máquina al ser el equipo en el que más tiempo pasó y terminó ganando todo.

¡El retiro de una leyenda! Jesús Corona habla antes de colgar los guantes | TV Azteca Deportes

Con su retiro de las canchas, durante todo el domingo, Cruz Azul aprovechó para ser diferentes postes en sus redes sociales dedicándole mensajes a Corona por motivo de su retiro.

Los emotivos mensajes de Cruz Azul para Jesús Corona

El primer posteo de Cruz Azul, fueron cuatro fotos de Corona con Cruz Azul, en el que detallan que honor a quien honor merece y detallan que se retira el portero que fue multicampeón con el equipo, le agradecieron por todo y le desearon éxito en sus proyectos.

“Honor a quien honor merece. Hoy se retira de las canchas un grande, multicampeón con La Máquina y enorme líder. Muchas gracias por todo, Chuy. Éxito en los proyectos que vengan. Sin duda eres y serás #AzulDePorVida ”

Honor a quien honor merece. 💙 Hoy se retira de las canchas un grande, multicampeón con La Máquina y enorme líder. Muchas gracias por todo, Chuy. Éxito en los proyectos que vengan. Sin duda eres y serás #AzulDePorVida 💙 pic.twitter.com/h8vsr1RkJ2 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 28, 2025

El segundo posteo dedicado para Corona fue una foto del portero con el título de la Liga BBVA MX, acompañado de su hijo. En el mensaje pusieron, “Capitán Corona, gracia por tanto”.

Capitán Corona 🏆 Gracias por tanto. 💙 pic.twitter.com/JpWwz4RcS8 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 28, 2025

El tercer posteo fue foto de Corona levantando el título de la novena, lo ponen como leyenda de Cruz Azul y muestran todos los títulos que consiguió con el equipo.