Los números con los que se retiró Jesús Corona

Una de las más grandes figuras de la portería en el futbol mexicano puso fin a su carrera después de 22 años. José de Jesús Corona se despidió de las canchas en el partido entre Tijuana y Cruz Azul correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2025.

Su retiro marca el cierre de más de dos décadas defendiendo la portería en la Liga MX y otras competiciones; a lo largo de su trayectoria acumuló logros y estadísticas que lo posicionan como uno de los porteros mexicanos más importantes.

Los números de Jesús Corona en su carrera profesional

En Atlas, su club de formación, disputó 47 partidos entre 2002 y 2004. En Tecos (UAG), fue figura durante un extenso periodo; según Wikipedia, jugó 173 encuentros con ese club. En Cruz Azul, su etapa más icónica, Corona sumó 504 partidos en todas las competiciones para el club y fue parte del equipo que rompió los más de 20 años de sequía. Con el Club Tijuana llegó a disputar 18 partidos antes de su retiro. Sumando sus etapas en distintos equipos, Corona habría superado los 744 partidos en su carrera profesional.

Adicionalmente, al pasar la barrera de los 600 partidos en clubes, se informó que hasta 2019 había acumulado unos 600 o más cotejos oficiales, además, para el año 2019, se informó que Corona había permitido 751 goles a lo largo de su carrera hasta ese momento.

Los títulos que acumuló Chuy Corona en su carrera

Corona no solo acumuló partidos, también títulos. En su currículo aparecen: el mítico conseguido con la Máquina en 2021, con el que cortaron la histórica racha de dos décadas, además de conquistar dos Copas MX, el Campeón de Campeones de 2021 y la Supercopa de la Liga MX 2022. Incluso la directiva celeste le rindió homenaje por lo hecho con el conjunto cementero.

A nivel internacional, festejó la Liga de Campeones de la CONCACAF 2013–14 con Cruz Azul. También disputó torneos como la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes 2014, donde Cruz Azul representó a México.

En cuanto a partidos especiales, también se ha registrado que Corona participó en al menos 23 encuentros en la Copa de Campeones de la CONCACAF, 13 en la Copa MX, y jugó 3 partidos en el Mundial de Clubes con Cruz Azul.

