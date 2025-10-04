Fue despedido de Chivas por malos resultados y actualmente se dedica a la equitación

El nombre de Óscar García vuelve a aparecer en los medios, pero esta vez lejos del futbol y de su etapa como director técnico. Después de su corto y complicado paso por las Chivas, el estratega español decidió tomarse un descanso de las canchas y enfocarse en una pasión completamente distinta: la equitación.

Tras su salida del club tapatío , el exentrenador ha optado por una vida más tranquila, dedicada a actividades familiares y deportivas lejos del entorno competitivo del futbol profesional.

¿Chivas puede competir ante América, Rayados y Tigres?

Durante su gestión, Óscar García intentó implementar un estilo de juego diferente en Chivas, apostando por la cantera y buscando modernizar el planteamiento táctico del equipo. Sin embargo, los resultados no acompañaron al director técnico, lo que derivó en su salida anticipada del club. Desde entonces, no ha vuelto a dirigir, y todo indica que su nuevo presente está enfocado en disfrutar del tiempo libre y compartir momentos con su familia, junto con la equitación.

Óscar García encuentra una nueva pasión tras dejar Chivas

A través de sus redes sociales, Óscar García compartió imágenes y videos de su reciente participación en un torneo de equitación, donde se le vio relajado y feliz. En las publicaciones, el director técnico español destacó que parte de su interés en este deporte proviene de su hija, quien compite activamente en eventos ecuestres. En el material difundido, se aprecia la cercanía de la familia García con este mundo, reflejando una faceta totalmente distinta del estratega que alguna vez buscó triunfar con Chivas.

Aunque algunos aficionados recuerdan que Óscar García dio oportunidad a jóvenes talentos como Mateo Chávez durante su paso por el Rebaño Sagrado, su etapa como director técnico terminó marcada por la falta de resultados. Ningún club mexicano ha mostrado interés en ficharlo desde su salida, y su nombre ha desaparecido del radar de la Liga BBVA MX. Aun así, el español parece haber encontrado un nuevo equilibrio personal.

Instagram: oscargarciajunyent Óscar García, exdirector técnico de Chivas ahora se dedica a la equitación

Hoy, Óscar García disfruta de su vida alejado de los reflectores del futbol y de la presión de ser director técnico de Chivas, concentrándose en su nueva pasión: la equitación , una disciplina que le ha devuelto la calma y la alegría después de un periodo complicado en su carrera deportiva.

