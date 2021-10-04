Destrozan a Neymar en el PSG: “Es un mocoso mimado”

El invicto del PSG en la Ligue 1, se quedó en el Rennes. El club de Mauricio Pochettino perdió el primer partido de su temporada y eso bastó para que destrozaran a Neymar. El brasileño fue llamado un "mocoso mimado".

El desempeño de Neymar con el PSG ha estado en entredicho durante toda la temporada. Desde que llegó con supuesto sobrepeso tras su participación en la Copa América con Brasil, hasta la falta de gol que ha tenido.

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Incluso se habló de una mala relación con Kylian Mbappé. El francés lo llamó "pordiosero" tras haber salido de cambio, aunque Mauricio Pochettino se encargó de apagar el fuego que había generado la situación.

Hasta el momento, Neymar ha jugado 7 partidos en la temporada del PSG, dos de ellos han sido en Champions League. El brasileño sólo ha anotado un gol y fue el 19 de septiembre, cuando enfrentaron al Olympique Lyon en el Clásico del futbol francés.

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La crítica a Neymar

Edouard Cissé, exjugador del PSG que llevaba la '10' en el conjunto parisino, fue el encargado de destrozar lo que ha hecho Neymar hasta ahora con el club. Para él, le dieron demasiado poder y confianza, por lo que se está desperdiciano su talento.

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"En París le dieron las llaves y lo dejaron hacer lo que quisiera. Es un gran jugador pero se ha convertido en un mocoso mimado y ya no juega como antes", fue lo que dijo Cissé en entrevista para Le Parisien.

Neymar tendrá participación con la Selección de Brasil en la Fecha FIFA. En el regreso de la actividad de la Ligue 1, el PSG recibirá al Angers antes de chocar con el Leipzig dentro de la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League.

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