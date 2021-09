Mbappé no baja de pordiosero al brasileño Neymar

París, Francia. Uno nuevo capítulo se abre en la novela llamada Paris Saint Germain (PSG), ahora con el astro brasileño Neymar y el joven prodigio francés Kylian Mbappé.

El nuevo episodio que ha salido a la luz ocurrió el pasado sábado, durante el partido contra el Montpellier, y fue revelado por la cadena de televisión Canal+, que ha leído los labios de Mbappé.

Luego de ser sustituido, una vez en la banca, el francés no escondió su frustración y dice a un compañero: “Ese pordiosero no me la pasa”.

La referencia es claramente dirigida al brasileño Neymar que ha abierto un nuevo frente en el vestuario del PSG previo al encuentro de la Champions League contra el Manchester City, su verdugo el año pasado. Una prueba que debe medir el momento en el que se encuentran los parisinos.

El Paris Saint Germain ha hecho todo lo posible por minimizar el incidente. Los dos futbolistas aparecieron hablando después el encuentro y en la sesión de entrenamiento del domingo se les vio riendo juntos, como queriendo decir que todo va bien.

El equipo parisino se encuentra perfecto en la Ligue 1 sumando ocho victorias en ocho partidos disputados, sacando una ventaja de nueve puntos a su más cercano perseguidor (Lens), la integración de sus estrellas parece ir por el buen camino en lo futbolístico.

Las palabras de Mbappé sobre Neymar pueden abrir otro frente. El diario francés L'Équipe especula ya con un conflicto de más amplio calado, que la llegada del astro argentino Lionel Messi no ha hecho más que empeorar, al igual que la negativa del francés a renovar su contrato, que acaba a finales de esta temporada.

Mbappé se siente desplazado en el vestidor del PSG

El romance deportivo, especula el rotativo, puede haber acabado y Mbappé se siente desplazado en un vestuario donde el sector latino ha ganado peso progresivamente y donde él no encaja.

La conexión entre el francés y el brasileño, que parecía rodar a las mil maravillas, ha ido gastándose sin que entre ellos se hayan dado ninguna asistencia y el número de pases se ha reducido de forma sorprendente.

Los dos futbolistas llegaron casi a la vez al PSG para inaugurar una nueva era. Enseguida, nació una relación de privilegio que dejó un tanto apartado a la tercera pata entonces del tridente, el uruguayo Edinson Cavani.



Tanto en el terreno de juego como fuera, las muestras de afecto eran constantes y ninguno de ellos desaprovechaba la ocasión para ensalzar al otro.