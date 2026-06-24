La DESVENTAJA de Chequia para enfrentar a México hoy en el Estadio Ciudad de México

La Selección de Chequia afronta el cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ bajo un escenario desfavorable en lo que a las condiciones respecta, ya que ha sido uno de los seleccionados que más kilometros ha recorrido durante los primeros dos partidos del grupo. El conjunto europeo se mide ante el combinado de México en el Estadio Ciudad de México con la obligación de sumar unidades para seguir con vida.

México vs Chequia, clave para las aspiraciones del conjunto dirigido por Javier Aguirre

El fixture de esta edición de la justa mundialista obligó al cuadro checo a cruzar múltiples husos horarios y fronteras territoriales en las últimas dos semanas, ya que en primera instancia debutó ante Corea del Sur en Guadalajara, posteriormente viajó hasta Atlanta para disputar el segundo duelo de fase de grupos ante Sudáfrica y ahora se trasladó a CDMX para enfrentar el último compromiso ante el combinado nacional en el Estadio Ciudad de México.

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Chequia deberá ganar ante México si quiere avanzar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La escuadra dirigida por Ivan Hašek necesita ganar sí o sí ante la Selección Mexicana si desea avanzar a los 16vos de final. Como si esto fuera poco, el conjunto checo también deberá esperar a lo que ocurra en el mismo horario entre Corea del Sur y Sudáfrica, ya que una victoria del conjunto africano lo igualaría en unidades.

Cabe mencionar que si Chequia pierde ante los dirigidos por Javier Aguirre, quedará prácticamente eliminada incluso si termina en el tercer puesto. Por el contrario, una victoria histórica de los europeos ante el líder del grupo provocaría un sismo numérico en el ordenamiento general del torneo. Con cuatro puntos, los checos sellarían su clasificación directa como segundos o se posicionarían en la parte más alta del escalafón de los terceros.

Con este panorama, el duelo entre México y Chequia se llevará todas las miradas, no solamente de quienes comparten el grupo, sino también de los que buscan la clasificación a los 16vos por el tercer puesto.

