Ghost Recon Wildlands celebra 25 años de la saga con una actualización gratuita, misión inédita y el regreso de Predator

Ubisoft conmemora el 25.º aniversario de Tom Clancy’s Ghost Recon con una importante actualización gratuita para Ghost Recon Wildlands. Bajo el nombre de Last Rites, el nuevo contenido ya está disponible en Ubisoft+, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC, ofreciendo una nueva misión, mejoras técnicas y el esperado regreso del evento Predator.

Desarrollada por Ubisoft Bordeaux, la expansión introduce una aventura independiente ambientada en una versión aún más oscura de Bolivia. En esta ocasión, los Ghosts deberán infiltrarse en un territorio dominado por Los Penitentes, un peligroso culto extremista cuya ideología gira en torno al sacrificio y una retorcida visión de la justicia. El objetivo será localizar y eliminar a La Llorona, la misteriosa líder de la organización, mientras los jugadores atraviesan densos bosques y pantanos donde la visibilidad reducida aumenta constantemente la tensión.

Te puede interesar: Brasil va por el único título que falta: Rainbow Six Siege en la Esports World Cup 2026

Además del nuevo contenido, Ubisoft modernizó la experiencia de Wildlands con importantes mejoras técnicas. El juego ahora ofrece soporte para resolución 4K y 60 cuadros por segundo en consolas de actual generación y PC, junto con mejoras en la iluminación, sombras, distancia de dibujado y calidad general de imagen, haciendo que uno de los títulos más queridos de la franquicia luzca mejor que nunca.

¡Descubre todo el contenido, las sorpresas y mucho más mientras celebramos los 25 años de Tom Clancy’s #GhostRecon! ¡Desliza para saber más! pic.twitter.com/UHrAH94I3u — Ubisoft Latam (@UbisoftLatam) August 6, 2026

La actualización también amplía las opciones de personalización de la experiencia. Los jugadores podrán modificar parámetros relacionados con la dificultad, el comportamiento de los enemigos, el daño recibido, el uso del fuego amigo, las restricciones de armas, las condiciones climáticas y diversos elementos de la interfaz, permitiendo adaptar la partida a un estilo más táctico o completamente inmersivo.

Como parte de la celebración, Ubisoft también recupera el popular evento Predator, permitiendo que los jugadores vuelvan a enfrentarse al legendario cazador extraterrestre en uno de los desafíos más recordados de Wildlands.

Te puede interesar: México vuelve al mapa competitivo de Rainbow Six con un torneo que llevará al campeón rumbo al Six Invitational | NA Open Cup

Las celebraciones no terminan ahí. Del 6 al 10 de agosto, Ghost Recon Wildlands y Ghost Recon Breakpoint podrán jugarse gratuitamente, mientras que Ghost Recon: Future Soldier estará disponible sin costo para PC a través de Ubisoft Connect del 6 al 13 de agosto. Además, en septiembre llegará un 25th Anniversary Bundle para Breakpoint con objetos cosméticos gratuitos.

Por si fuera poco, Ubisoft también anunció la apertura de un programa para que los jugadores puedan compartir comentarios e ideas que ayudarán a definir el futuro de la franquicia Ghost Recon, dejando claro que, a 25 años de su debut, la serie todavía tiene mucho camino por recorrer.