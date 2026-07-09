México vuelve al mapa competitivo de Rainbow Six con un torneo que llevará al campeón rumbo al Six Invitational | NA Open Cup

La escena competitiva de Rainbow Six Siege volverá a tener un escaparate de alto nivel en México. Ubisoft confirmó que la NA Open Cup celebrará por primera vez una parada oficial en territorio mexicano, convirtiendo al país en una de las sedes del circuito semiprofesional de Norteamérica rumbo a las finales de Salt Lake City.

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El Abierto de México se disputará del 31 de julio al 2 de agosto en las instalaciones de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), campus Tlalnepantla, Estado de México, donde hasta 32 equipos competirán de manera presencial por una bolsa de premios de 7,500 dólares y, sobre todo, por un lugar en la fase final del circuito.

Durante tres días, las escuadras se enfrentarán en formato LAN, una oportunidad poco habitual para equipos que buscan abrirse paso en la escena competitiva de Rainbow Six. Además del torneo, los asistentes podrán ingresar de forma gratuita para seguir las partidas y disfrutar de actividades relacionadas con otros títulos de Ubisoft.

Los equipos deben registrarse en Challengermode dentro del espacio de la NA Open Cup – Ciudad de México.

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La NA Open Cup se ha consolidado como uno de los principales circuitos de desarrollo en Norteamérica, ofreciendo una plataforma para organizaciones y jugadores que aún no forman parte de la North America League. En 2026, el circuito amplió su alcance con clasificatorios presenciales en distintas ciudades de Estados Unidos, Canadá y ahora México.

Para participar, los equipos deberán registrarse a través de Challengermode, completar su plantilla con cinco jugadores y hasta dos suplentes, aceptar el reglamento oficial y cubrir la cuota de inscripción correspondiente.

La competencia iniciará con una fase de grupos, donde los participantes buscarán sumar los puntos necesarios para avanzar. Posteriormente se disputará una llave de eliminación directa, en la que cada derrota significará el final del camino hasta definir al campeón nacional.

El equipo vencedor recibirá 5,000 dólares, mientras que el subcampeón obtendrá 2,500 dólares. Sin embargo, el premio más importante será el pase a las Finales de la NA Open Cup en Salt Lake City, Utah, además de un apoyo económico para realizar el viaje.

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Las finales se celebrarán los días 24 y 25 de octubre, reuniendo a ocho equipos provenientes de las distintas sedes clasificatorias de Norteamérica, así como al campeón del Element 2026. En esa instancia estará en juego una bolsa de 30,000 dólares, además de una clasificación directa a una fase avanzada de los clasificatorios rumbo al Six Invitational y a las finales de la Challenger Series 2027.

Con este regreso de la competencia presencial, México vuelve a posicionarse como un punto clave dentro del ecosistema competitivo de Rainbow Six y abre una nueva oportunidad para que el talento nacional busque un lugar en el escenario internacional.