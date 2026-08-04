Brasil va por el único título que falta: Rainbow Six Siege en la Esports World Cup 2026

La Esports World Cup 2026 abre este 4 de agosto su torneo de Rainbow Six Siege, una de las competencias más esperadas del calendario competitivo. Con una bolsa de premios de 2 millones de dólares, 22 equipos de todo el mundo se enfrentarán en París, Francia, en busca del campeonato y de un premio aún más valioso: un boleto directo al Six Invitational 2027, que se celebrará en Brasil.

La representación latinoamericana estará encabezada por la poderosa armada brasileña conformada por FaZe Clan, FURIA, Team Liquid Alienware y MiBR.LOS, organizaciones que llegan con el objetivo de conquistar el único gran trofeo internacional que todavía se les ha escapado dentro del ecosistema competitivo de Rainbow Six.

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Aunque Brasil es considerado la mayor potencia histórica del shooter táctico de Ubisoft, el título de Rainbow Six en la Esports World Cup sigue siendo una cuenta pendiente. Desde 2017, los equipos brasileños han dominado la escena internacional al conquistar nueve de los 17 torneos internacionales disputados y acumular más de 13 millones de dólares en premios, consolidándose como la región más exitosa del juego.

El campeonato arrancará con una fase de Play-in, seguida por la fase de grupos y los playoffs, donde los mejores equipos buscarán llegar a la gran final programada para el 15 de agosto.

La edición 2026 marca la tercera ocasión en la que Rainbow Six Siege forma parte de la Esports World Cup, reflejando el crecimiento del título dentro de la escena competitiva global y su importancia como uno de los esports más consolidados de Ubisoft.

Our first key crush of EWC26: @_VARREL x @CYCLOPS_OSAKA take down KINGZERO eSports, cutting their time in Paris short after a valiant effort 💪 pic.twitter.com/J7AarYEEeP — Rainbow Six Esports (@R6esports) August 4, 2026

Para los equipos brasileños, el desafío va más allá del premio económico. Levantar el trofeo significaría completar una colección histórica de títulos internacionales y reafirmar el dominio que Brasil ha construido durante casi una década en Rainbow Six Siege.

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Con organizaciones de primer nivel, una intensa competencia y el pase al Six Invitational 2027 en juego, todo está listo para que París se convierta en el escenario de una nueva batalla por la supremacía mundial. Ahora la gran incógnita es si Brasil finalmente podrá conquistar el único campeonato que todavía falta en su impresionante legado dentro de Rainbow Six Siege.