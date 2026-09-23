¡La Llave Espada llega a la Isla! Kingdom Hearts aterriza en ‘Fortnite’ con Sora, Riku y Kairi

Epic Games y Square Enix han hecho oficial el lanzamiento de la colaboración entre Fortnite y la franquicia KINGDOM HEARTS, un evento que ya se encuentra activo para todos los jugadores en la Tienda de Objetos del videojuego. La actualización integra personajes emblemáticos, armas míticas y elementos consumibles inspirados en la saga de las llaves espada.

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La tienda del juego ha añadido los atuendos de Sora, Kairi, Riku y Roxas, acompañados de mochilas, picos y accesorios temáticos. En cuanto a las mecánicas de combate en la Isla, los jugadores podrán equipar la icónica Kingdom Key (Llave Espada) como herramienta de recolección estándar o buscar una versión Mythic Kingdom Key mediante un evento de anomalía en el mapa para otorgarle capacidades ofensivas especiales a todo su escuadrón.

El evento también incluye consumibles temáticos esparcidos por el mapa, como el clásico Helado de sal marina, el cual otorga un impulso instantáneo a las barras de salud y escudo del jugador.

KINGDOM HEARTS IS FINALLY IN FORTNITE LFG pic.twitter.com/dnMw8vxgfX — Flixy🏴‍☠️(#RyujiInFortnite)⚡ (@TheActualFlixy) September 17, 2026

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Con esta adición, Fortnite suma otra de las franquicias más queridas del género RPG a su catálogo de colaboraciones. Los elementos de KINGDOM HEARTS ya se encuentran disponibles en todas las plataformas compatibles con el título, incluyendo consolas, PC y dispositivos móviles.